"Почему презЕдент врет украинскому народу": "Европейская Солидарность" в Раде показала Зеленскому плакаты о вагнергейте и тысячах умерших от наводнения
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" во время выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде напомнили ему о тех вопросах, которые, по их мнению, волнуют украинское общество
В "Европейской солидарности" во время акции в Раде заявили о преследовании журналистов и оппозиции, критической нехватке угля, о смерти тысяч украинцев от ковида, о постоянном вранье, а также о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера и о гибели морпеха Ярослава Журавля, пишет пресс-служба партии.
Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. В послании излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики или информация о важных решениях, принятых им в соответствии с конституционными полномочиями.
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