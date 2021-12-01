"Почему презЕдент врет украинскому народу": "Европейская Солидарность" в Раде показала Зеленскому плакаты о вагнергейте и тысячах умерших от наводнения

В "Европейской солидарности" во время акции в Раде заявили о преследовании журналистов и оппозиции, критической нехватке угля, о смерти тысяч украинцев от ковида, о постоянном вранье, а также о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера и о гибели морпеха Ярослава Журавля, пишет пресс-служба партии.



Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. В послании излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики или информация о важных решениях, принятых им в соответствии с конституционными полномочиями.





