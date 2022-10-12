Почему предатели Рабинович и Васильковский до сих пор являются народными депутатами?
И продолжают получать зарплату
К сожалению, это факт: крысы из парламента до сих пор официально среди народных депутатов. Еще с лета начал мониторить эту тему и сигнализировать в государственные органы, Предатели, гражданства которых своим указом лишил Президент Украины, не могут быть на высокой должности в публичном управлении. И, тем более, Васильковский и Рабинович не могут продолжать получать зарплату как народные депутаты.
В ответ на мое обращение спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что он уже обратился в Офис Президента для получения копии указа по поводу прекращения этих двух украинского гражданства. Чтобы иметь законные основания юридически выбросить рашистов из Рады. Спасибо главе ВРУ за проактивную позицию в этом вопросе.
Чтобы инициировать устранение рашистов из Рады, я обратился и в ОП. Оттуда ответили письмом: у Васильковского и Рабиновича действительно нет украинского гражданства с 18 июля. Соответственно, нет оснований находиться на государственных должностях и получать зарплату.
Вопрос:
1. Почему из ОП до сих пор не направили копию указа Президента в ВРУ?
2. Рашисты без гражданства получали деньги из государственной казны. Кто компенсирует эти расходы?
Мне кажется, ответственность за этот прокол — на Регламентном комитете, который не инициировал получение указа, а просто ждал, и ответственных лиц из ОП. Которые этот указ почему-то не спешат присылать.
Об авторе. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины
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