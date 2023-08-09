Почему польская правящая партия "Право и справедливость" решила поссориться с Украиной, - Oko.press

Об этом говорится в материале Эдварда Кшеменя для польского издания Oko.press, перевод которого сделал Эспрессо.

В Польше слышны громкие голоса неодобрения и солидарности с Украиной, как, например, позиция бывшего премьера Владимира Цимошевича. Также бывший министр иностранных дел в правительстве действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого употребил много откровенных слов относительно политики польских властей ("политический рэкет"), что вызвало возмущение у правящей партии. После реакции политиков партии "Право и справедливость" и их сторонников все же видно, что это оказало свое влияние" - говорит польский политик и журналист украинского происхождения Мирослав Чех, в частности советник украинской власти в 2016-2019 годах.

Похоже, что партия "Право и справедливость" пытается использовать отношения с Украиной в своих внутренних политических играх. В четверг интернет-портал Виртуальная Польша (Wirtualna Polska), а в пятницу написала об этом также Газета Выборча (Gazeta Wyborcza): антиукраинская риторика это не случайность, а сознательная попытка перехвата правого электората. Ибо именно их голоса могут решить результаты осенних выборов.

Каков реальный фон этого политического поворота?

Мирослав Чех: Такое ухудшение польско-украинских отношений абсурдно. Пользу будет иметь только Россия

Эдвард Кшемень, OKO.press: Украина должна больше ценить вклад Польши в войну и помощь Украине, - сказал министр в канцелярии президента Республики Польша Марчин Пшидач. Никто не обратил бы внимание на подобные высказывания и, скорее всего, подобную риторику списали бы на избирательную кампанию, которая начинается в Польше, и масла в огонь добавила острая реакция украинского МИД, которое вызвало на ковер польского посла Бартоша Цихоцкого. Какова причина такой реакции украинского МИДа?

Мирослав Чех : поводов действительно несколько. Прежде меня удивило, что подобные высказывания прозвучали из уст важного должностного лица в канцелярии президента Польши Анджея Дуды, который, как мне кажется, имеет отличные отношения, как рабочие, так и личные, с президентом Зеленским. Поэтому должны существовать какие-то каналы коммуникации и понимания, чтобы избежать подобных инцидентов и напряжения.

Спрашивается, почему такие каналы не заработали.

Во вторых, днем позже упрек министра Пшидача о "неблагодарной" Украине развил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский и добавил, что Польша недовольна действиями украинской дипломатии. Больше упомянул еще о двух вопросах, в которых между Украиной и Польшей нет взаимопонимания. Первое – это вопрос польского эмбарго на украинское зерно и второе – оценка Волынской трагедии в 1943 году.

О той второй проблеме можем поговорить как-нибудь в другой раз.

Зато первый вопрос очень болезненный и насущный, особенно в Украине.

15 сентября истекает срок эмбарго ЕС на импорт четырех видов украинского зерна (пшеница, подсолнечник, рапс и солнечное масло), который пять стран ЕС получили от Европейской комиссии

Польша заботится о своем зерне, а между тем Россия разрушает украинские склады.

И это все происходит в то время, когда Россия выходит из зерновой сделки, обстреливает и уничтожает украинскую инфраструктуру, порты, склады с зерном.

Россия официально вышла из зерновой сделки 18 июля, а 19 июля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша самостоятельно введет эмбарго, если Европейская комиссия его не продлит. И здесь, как мне кажется, сидит причина огромных волнений со стороны украинских чиновников, которые в таком случае оказываются в очень тяжелой ситуации, потому что должны заботиться об интересах своей страны и можно их понять.

Путин едет теперь к президенту Эрдогану, чтобы поговорить о возобновлении транспортировки зерна по Черному морю. Но те требования, которые выдвигает Россия, неприемлемы для Украины.

Реакция украинских властей на проблемы по перевозке зерна через Польшу нервная, что очевидно, учитывая величину и болезненность этого вопроса. Но украинские политики и дипломаты должны учитывать то, в какой ситуации находится сейчас польская политическая сцена, в связи с предвыборной кампанией. Надо обойти высказывание Пшидача и начать диалог на другом уровне. Однако своей реакцией вызвали открытый конфликт, который в свою очередь правящая партия "Право и справедливость" может использовать в своей предвыборной кампании.

Нет, это не игра на внутренние дела в Польше. Киев это хорошо понимает. В конце концов, президент Зеленский издал декларацию, в которой говорится, что какие-то мелкие и временные проблемы не должны уничтожать польско-украинский союз, потому что и Польша, и Украина являются крепким щитом обороны от российской агрессии.

Я считаю, что вызов польского посла в украинский МИД был не нужен.

Это запустило весь конфликт.

Нет, это был только один из элементов этой проблемы. В ответ польская сторона вызвала в МИД украинского посла. Именно в этот день вызван белорусский посол, чтобы выразить свое осуждение и протест российской агрессии в Украине, как и роли Беларуси в эскалации этой войны.

Но напряжение в польско-украинских отношениях является абсурдным. Я думаю, что президенты обеих стран должны взять это дело под свой контроль.

Если же говорить о том, что импорт украинского зерна дестабилизировал рынок зерновых продуктов в Польше, то это абсолютная выдумка. Подсчеты показали, что это никак не отразилось.

На основании польских финансовых документов комиссар ЕС Януш Войцеховский (назначенный партией "Право и справедливость", ответственный за сельское хозяйство) предоставил данные, что в 2022 году в Польшу въехало из Украины полмиллиона тонн пшеницы, 1.9 млн тонн кукурузы, более 650 тыс. тонн рапса и 400 тыс. тонн солнечного масла.

Вместо этого транзитом проехало 230 тыс. тонн кукурузы, 60 тыс. тонн пшеницы и 40 тыс. тонн рапса.

Партия "Право и справедливость" обещала фермерам повышение цен на зерно. Не выполнили свои обещания.

В Польше тогда поднялась шумиха "украинское зерно залило польский рынок" и в элеваторах его накопили до 4 млн тонн. Марек Савицкий, бывший министр сельского хозяйства от партии PSL (Польская крестьянская партия), говорил, что речь идет даже о 7-9 млн тонн.

И только в полголоса признавали, что в закромах зернохранилищ находится зерно польских фермеров и сельскохозяйственных производителей. Откуда оно там взялось? А потому что поверили заверениям бывшего вице-премьера от партии "Право и справедливость", который после жатвы 2022 советовал фермерам не продавать, потому что зимой цены подскочат вверх. Хотя цены и так были высокими, учитывая блокаду украинских портов Россией.

Но после зернового соглашения между Украиной, ООН и Турцией с одной стороны и Россией, ООН и Турцией с другой цены снизились. Что вызвало определенные хлопоты, потому что деньги по продаже фермеры уже посчитали, а товар непродан, что может нанести убытки. Таким образом решили использовать старый добрый метод "хлопского ропота": нашли виновного, наделали медийную шумиху, чтобы, в свою очередь, выторговать компенсацию, то есть доплаты.

Сразу нашлась АгроУния (консервативное аграрное политическое движение в Польше) появились протесты на пунктах пропуска с Украиной, к ним присоединилась Польская крестьянская партия и все закрутилось. В медиа также начали говорить невероятные вещи, как например об "отравленном техническом зерне" из Украины, которое добавляют в муку, из которой потом пекут хлеб.

Что является чепухой, потому что кроме громких расследований ничего не найдено, по крайней мере не было никаких случаев превышающих норму.

А то, что "украинские фирмы обманывают", хотя до сегодняшнего дня министерство сельского хозяйства не опубликовало списка польских фирм, которые занимались импортом сельскохозяйственных продуктов из Украины. Потому что Польша это не дикое поле — на импорт нужно разрешение. Действуют определенные институты, такие как таможня, министерство финансов, санитарные службы и все это происходит под наблюдением институтов ЕС.

Сказки об украинском меде

Оказалось, что у истерики не было предела. Я тогда как раз вернулся из Украины в Польшу, настроение у меня было нелучшее, потому что в Украине была очень тяжелая зима, в связи с обстрелом россиянами украинской энергетической инфраструктуры, тогда начался обстрел Киева сверхзвуковыми ракетами, а под Бахмутом продолжались тяжелые бои.

Вагнеровцы погибали тысячами, но потерь среди украинских бойцов было тоже немало. Каждый день по несколько похоронных процессий во Львове. Ладно, думаю себе, что хоть Польша неуклонно стоит вместе с Украиной.

И как оказалось, я ошибался. По радио я услышал интервью бывшего вице-премьера Януша Пехочинского от Польской крестьянской партии, который предостерег, что Польшу "залили" замороженные фрукты и мед из Украины. Меда, как он говорил, завезли в три раза больше, чем в год производят польские пчеловоды.

Я начал проверять ту информацию и оказалось, что это ложь. По сравнению с 2021 г. импорт замороженных фруктов и меда снизился. Особенно возмутила меня информация о меде, потому что рассказы о том, как он "залил" польский рынок украсили еще и историями о том, как украинцы ведрами носят его в Польшу.

"А чтобы твои родственники и близкие должны были бежать от войны и носить ведрами мед, молоко и другие продукты" - говорил я со злобой, потому что каждый, кто пересекает польско-украинскую границу, знает, как тщательно проверят польские таможенники.

Настоящее польское молоко

Какова была реакция украинской стороны?

Украинцы нашли очень простой способ. Два месяца назад Агро-Уния заблокировала один из пунктов пропуска на границе, повторяя песенку о том, как "украинское зерно и фрукты (особенно малина) затопили польский рынок".

В свою очередь, украинские производители молока объявили свой протест против безлимитного импорта польских молочных изделий. В Польше никто не считает того количества сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые продают в Украине, а она, несмотря на войну, немалая.

Украинская пугалка имела успех. Протесты с польской стороны исчезли через три минуты

Надо отдать должное чиновникам правящей партии "Право и справедливость", которые долго пытались не нагнетать антиукраинскую истерию, министр сельского хозяйства Роберт Телус в Сейме разоблачал ложь.

Но политическое решение было совсем другим, поскольку, сохраняя свою поддержку на селе, "Право и справедливость" получила разрешение от своего руководства, чтобы использовать в игре антиукраинскую карту. Тем более что в деле "украинского зерна" антиукраинская позиция совпала с антиевропейской.

Это Еврокомиссия выторговала решение, которое должно выполняться до 15 сентября, которое также включает в себя доплаты польским фермерам.

В призывах польских чиновников к украинцам с тем, чтобы те проявили свою "благодарность", наиболее возмутительно то, что за "нравственностью" подобных действий кроется политический и экономический расчет. Чем громче кто-то обращается к этике, тем больше действительно хочет на этом заработать.

Приближаются выборы, что добавляет эмоций, тем более что оппозиция играет на этой струне без остановки. Пользу в такой ситуации получает только Россия и потому еще больше подливает масла в огонь. А польские политики — правящая партия и оппозиция — ведутся на этот сценарий, написанный не в Польше, к сожалению.

У украинцев есть свои знания о Польше

Правдив ли тезис, что украинцы ждут результатов выборов в Польше?

Если выиграет оппозиция, то у Украины будет иметь гораздо лучших партнеров к диалогу, чем нынешняя команда. И, возможно, это объясняет ту динамику, согласно которой Зеленский и украинская администрация ищет более близких и более решительных контактов с Германией и США без участия Польши.

Я слышал о подобных теориях особенно на интернет-порталах правого толка. Не знаю чего у них больше: инфантильного подхода к реальности или сознательного стремления уменьшить благосклонное отношение к Украине и украинцам, потому что "правое сердце" действительно бьется с другой, российской стороны.

Среди всех стран украинцы наиболее дружелюбно относятся именно к Польше. Все исследования общественного мнения показывают, что президент Дуда среди украинцев почти так же популярен как и президент Байден.

Но после недавнего высказывания его советника все ли останется на своих местах?

Да. Большинство не обращает внимания на высказывания какого-то советника, потому что важно то, что скажет президент и то как он себя поведет. А Анджей Дуда пока молчит.

Тезис о том, что Польша теряет, потому что украинцы больше смотрят на Германию и США, являются чепухой. После лет войны, особенно после 24 февраля 2022 года, украинцы хорошо узнали географию и с болью убеждаются, что "братская" Россия это заклятый враг, который только ждет возможности, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Да и со стороны еще более братской Беларуси также поступает только смерть.

В такой ситуации Польша предстает как спасение. И тем спасением она и оказалась. Украинцев не нужно призывать к благодарности полякам и Польше, потому что они наполнены ею теперь и не перестанут оберегать огонек благодарности в будущем. Разве что определенные действия приведут к тому, что она станет им костью в горле.

Это не изменяет тот факт, что Германия оказывает значительное влияние на управление финансовой помощью Европейского Союза. Как и санкции и оружие предоставлено американцами. В этой ситуации украинцы воспринимают то, что очевидно.

Поэтому с такой перспективы никто не изменит роли Польши как тыла украинского фронта. Когда кто-то говорит, что этот фактор исчез из виду украинских политиков, он просто ничего не понимает. Или, возможно, делает это намеренно, чтобы испортить польско-украинские отношения.

Что этого не знал Зеленский? Это невозможно

Мог ли украинский МИД вызвать польского посла и мог ли так произойти, что этого не знал Зеленский?

Я так не считаю, хотя я бы и не переоценивал значение этого факта. Зеленский действует импульсивно, потому что имеет такой характер и войну в своей стране, а с тем и такие вызовы, как сохранение государства, экономики, единства Запада, членство Украины в ЕС и НАТО.

Видимо, решил, что острая реакция необходима, чтобы осознать полякам, что такие действия напоминают поведение России, которое считает украинское зерно ненужной конкуренцией.

Повторяю, меня удивляет и беспокоит напряженность чиновников из обеих администраций. Они же знают друг друга, разговаривали между собой, тем более что к их служебным обязанностям следует поддерживать коммунакцию со своими иностранными коллегами.

Министр Марчин Пшидач вместо того, чтобы дать сигнал своему украинскому коллеге, что в такой ситуации нужен какой-то жест от украинской стороны, просто взял и выстрелил из пушки, чем вызвал реакцию замглавы офиса президента Андрея Сибиги. И тут нужно было остановиться. Вызов польского посла к украинскому МИДу это слишком.

Для Польши не так важно успокоить этот спор

Это можно было уладить, если бы две стороны были в этом заинтересованы. Но премьер Моравецкий развил этот инцидент, а президент Дуда молчит.

Поэтому позиция нынешней польской власти такова, что Украина должна покориться. Только с украинской стороны есть общая позиция президента Зеленского, которая апеллирует к разрешению этого конфликта. Как это все кончится? Для партии "Право и справедливость" подогревание антиукраинских настроений становится очередной попыткой поиска нарратива для предвыборной кампании.

Хотелось бы сказать, чтобы все шагнули назад. Однако так уж не получится, произошел инцидент, польская сторона заняла жесткую позицию и вместе с тем продолжается безжалостная предвыборная кампания. Охладить всю эту ситуацию должны украинцы, что и делают.

Важно, что в Польше слышны громкие голоса неодобрения и солидарности с Украиной, как, например, позиция бывшего премьера Владимира Цимошевича. Также бывший министр иностранных дел в правительстве действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого употребил много откровенных слов относительно политики польских властей ("политический рэкет"), что вызвало возмущение у правящей партии.

После реакции политиков партии "Право и справедливость" и их сторонников все же видно, что это оказало свое влияние. Потому что уважаемый профессор, а во времена коммуны, выдающийся оппозиционер и свой человек.

Я ему очень благодарен за такую твердую позицию, принимая во внимание происходящее в Беларуси (присутствие вагнеровцев, манипуляции с мигрантами, нарушение воздушного пространства белорусскими вертолетами) нельзя играть моральностью ради откровенных политических и финансовых интересов.

Тем более что в так называемом деле украинского зерна есть консенсус среди политических партий. АгроУния, Польская крестьянская партия и Право и справедливость пришли к согласию, относительно других партий их голос не так слышать или слышать очень плохо. Часть депутатов от партии Гражданская платформа в Европарламенте голосовала против продолжения беспошлинного движения для украинских продуктов на следующий год.

Влияют ли на такую реакцию Киева в этой ситуации предстоящие президентские выборы, которые должны пройти в следующем году?

Не вызвана ли такая острая реакция украинского МИДа желанием показать, что администрация президента и правительство отстаивают украинские интересы от обвинений, и в таком случае даже не боятся вызвать польского посла?

Нет, я не верю, что в Украине во время войны пройдут президентские или парламентские выборы. Об этом также заявлял, как и глава украинского парламента, так и глава СНБО. Потому что как можно организовать выборы в стране во время боевых действий, когда у тебя 7 млн внутренних переселенцев и 6 млн. в Европейском Союзе.

Как провести выборы и посчитать избирателей, по крайней мере, создать избирательные бюллетени, провести избирательные кампании, которые в своем существе предусматривают конкуренцию.

Если кто-то разделяет такое мнение, то он либо безответственен, либо враждебно настроен в Украину. Во всяком случае, украинская конституция не позволяет проводить выборы ни парламентские, ни президентские во время военного положения. И очень верно.

Украинцы должны сделать несколько задач, выиграть войну с Россией, сохранить экономику, чему изо всех сил пытается предотвратить Россию, выполнить все условия для вступления в Европейский Союз и воплотить годовой план для получения приглашения от НАТО.

Есть чем заняться.