Почему "политика мира" Папы Франциска играет на руку России

Объясняет в материале для сайта Еспресо.TV религиозная обозревательница, журналистка телеканала Еспресо Наталья Стареправо.

Краткое содержание текста:

Почему Папа делает неоднозначные заявления

Первые попытки поиска диалога с Россией

Зачем Папа Франциск хочет диалога с азиатскими, диктаторскими и атеистическими странами

Последние острые заявления Понтифика и реакция украинских верующих

Смена риторики Папы об оружии

Значит ли такая риторика Понтифика – изменой со стороны Ватикана

Почему Папа Франциск делает неоднозначные изречения

Нынешний Папа придерживается принципиально нового взгляда на Европейский Союз в отличие от своих предшественников, что можно объяснить несколькими обстоятельствами. Прежде всего, речь идет о влиянии латиноамериканской среды, в которой вырос понтифик. А с момента полномасштабной войны страны Латинской Америки вроде бы сохраняют нейтралитет в войне России против Украины. Следовательно, отказываются поставлять Украине оружие, в то же время - подавляющее большинство государств не наложили на Россию санкции. Да, за этим стоят торговые и политические отношения между руководителями латиноамериканских стран и государства-агрессоры. Что касается понтифика, то у него присутствует типичное европейское представление и миф о величии русской культуры. Также существует принцип "положительного нейтралитета" ватиканской дипломатии. Но даже Папа не ассоциирует себя непосредственно с Европой и предлагает мировому сообществу более широкий взгляд на происходящее в мире.

Фото: reuters

Первые попытки "диалогировать" с Россией

С начала российской агрессии в Украине Папа Франциск обратился с призывами прекратить насилие и начать диалог между сторонами. В марте 2016 года понтифик попросил верующих "продолжать молиться за Украину, которая переживает сложный период". Франциск выразил надежду, что "все стороны будут сотрудничать для преодоления недоразумений и совместного построения будущего нации" и призвал "поддерживать любые инициативы в пользу диалога и согласия".

Историческим событием стала встреча Папы Франциска с патриархом Российской православной церкви Кириллом 12 февраля 2016 года. Что интересно, знаковое событие произошло на родине союзников коммунистического режима – братьев Кастро – на Кубе. Ее историчность обусловлена тем, что встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и католической церквей. По итогам встречи патриарх и Папа торжественно подписали общую декларацию, состоящую из 30 пунктов. В ней Папа Франциск признал униатскую церковь – провальной, однако церковные общины, "возникшие в этих исторических условиях, имеют право на существование". Текст декларации содержит призыв к миру в Украине, в частности. Особое внимание в документе было уделено примирению и взаимодействию между православными и католиками. Ряд украинских религиоведов и церковных деятелей считали такое соглашение неоднозначным и даже предательством украинских интересов.

Фото: reuters

У Папы Франциска уже есть опыт встреч с президентом Путиным, причем трижды. Все встречи были за пределами России. Ни один современный понтифик пока не совершал визита в Россию. Впрочем, в рамках миротворческой миссии в Москву удалось приехать представителю Ватикана. Кардинал Маттео Дзуппи посетил столицу страны-агрессорки в конце июня 2023 года после визита в Киев. С президентом Путиным или министром иностранных дел Лавровым посланцу не удалось встретиться. Зато состоялся разговор с кремлевским советником по внешней политике Юрием Ушаковым, патриархом РПЦ Кириллом и с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, которая имеет ордер на арест от Международного уголовного суда в Гааге за военные преступления в Украине. Но о договоренностях и результатах встречи до сих пор не разглашали. Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отмечал, что все усилия украинского общества и дипломатического корпуса направлены на то, чтобы не допустить встречи с патриархом Кириллом. По словам посла, в Ватикане до сих пор большинство клириков смотрят на российских православных деятелей через розовые очки. И выход Папы Франциска на восточноазиатскую плоскость и попытки диалогировать с представителями диктаторских стран эпохальны в истории современного Ватикана.

Зачем Папа хочет диалога с азиатскими, диктаторскими и атеистическими странами

В начале сентября Папа Франциск отправился в Монголию – страну, где преобладает буддизм. А католическая община является одной из самых маленьких в мире – около 1400 верующих. Понтифик – первый Папа в истории Ватикана, посетивший Монголию. Цель визита – укрепить двусторонние отношения между Святым Престолом и этой страной. Во время визита Папа Римский Франциск призвал к воспроизведению "монгольского мира", установленному на завоеванных Чингисханом землях. По его словам, когда Монгольская империя распространилась на значительную территорию, разные народы сумели "объединить свои таланты для совместного развития". После этого понтифик призвал к всеобщему братству. Многие историки считают Чингисхана виновным в гибели около 40 млн человек. Предполагается, что в целом монгольские завоевания привели к уменьшению населения мира на 11%.

Фото: reuters

Папа верит, что Ватикан может стать посредником в улучшении сложных отношений Святого Престола с Китаем. Воспользовавшись возможностью, понтифик обратился с приветственным словом к китайским верующим: "быть хорошими христианами и хорошими гражданами". Однако коммунистическая диктатура в Пекине не имеет понятия о гражданстве. А официально Китай является атеистической страной. А вот Католическая церковь России относительно небольшая – 268 общин и организаций. Там действует также 4 греко-католических общины, членами которых исключительно тамошние украинцы.

Посещение стран, где католики составляют меньшинство, является частью дипломатической политики Франциска, направленной на привлечение внимания к людям и проблемам. Мол, "дипломатия не боится конфликтов", а "двигается вперед по пути диалога". Впрочем, например, в большинстве столиц Западной Европы он еще не побывал.

Последние острые заявления Понтифика и реакция украинских верующих

На августовской онлайн-встрече с католической молодежью Санкт-Петербурга понтифик отметился неоднозначным заявлением в адрес россиян, которых назвал "наследниками великой империи, великой матушки-России" и упомянул "великих правителей" Петра I и Екатерину II. Конечно, такое высказывание вызвало негодование в украинском обществе. Свои заявления на этот счет сделали МИД Украины и Украинская греко-католическая церковь. После этой огласки Ватикан пытался оправдать Папу. В то время как Кремлю слова Франциска понравились: спикер главы Кремля Путина Дмитрий Песков похвалил понтифика за "знание русской истории, это очень хорошо". Что только подтверждает – российская пропаганда до сих пор эффективно распространяется на Западе.

Фото: reuters

В Украине быстро отреагировали в Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине и Мукачевской греко-католической епархии. Руководители церквей четко отметили, что слова Папы причинили боль украинскому народу и привели примеры в чем угроза и опасность империалистических и неоколониальных идей. УГКЦ опубликовала заявление первым. Глава Святослава в свою очередь указал на отклонение от учения этики мира Папы Франциска. Ведь Папа всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма. Позже Блаженнейший Святослав добавил, что во время встречи украинских епископов в Ватикане участники Синода УГКЦ объяснили Папе Франциску, что русская культура не такая, как ее идеализировал понтифик. А к примеру, в Мукачевской греко-католической епархии видят причину некомпетентности папских сотрудников и "ненадлежащую работу информационного отдела". Римско-католики видят отсутствие соответствующего диалога между Папой и Украиной - на церковном и дипломатическом уровне.

Смена риторики Папы об оружии

Во время короткого общения с журналистами в самолете, возвращаясь из Марселя, Папа Франциск ответил среди других и на вопрос, касающийся его и Святого Престола усилий в поисках мира в Украине. Папа Франциск подчеркнул, что некоторые страны "играют в игры украинским мученичеством": Далее он наугад начал говорить о вооруженной торговле и войне, в которой заинтересованы торговцы. А дальше добавил: "Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать (Украине) оружие".

Фото: reuters

Представитель Ватикана Маттео Бруни пояснил, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку. Это были только его размышления. Ранее Папа Римский объяснил, что государствам "нравственно приемлемо" поставлять оружие Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии.

Значит ли такая риторика Понтифика – изменой со стороны Ватикана

Апостольская Столица является политически нейтральным государством. Ватиканская дипломатия пытается сохранять "положительный нейтралитет" на протяжении веков. Особенно понтификат Папы Бенедикта XV сформировал ее четкую сущность во времена Первой мировой войны: нельзя становиться ни на одну из сторон. Впрочем, Ватикан готов выступать в роли посредника, ведь не равнодушен к страданиям людей. Апостольская Столица в своей дипломатической деятельности признает не правительство, а общество. Если правительство меняется, дипломатические отношения остаются неприкосновенными, потому что в центре внимания стоит население страны. Основное внимание уделяется церквям и людям. Это свидетельствует об отсутствии прямого политического или экономического интереса. Как посредник в многочисленных конфликтах Ватикан имеет большой опыт: спор между Аргентиной и Чили и роль Папы Иоанна Павла II в его разрешении 1984 г.; Участие Ватикана как посредника между Колумбией и Южным Суданом. Сближение между Кубой и США, в котором отличились также ватиканская дипломатия.

Фото: reuters

Еще одним примером является беспрецедентный шаг Папы Франциска и отклонение от дипломатического протокола – его личный визит в посольство России при Ватикане, чтобы "выразить свою обеспокоенность войной", которую РФ ведет против Украины. Такой жест для Папы Римского непринят, ведь обычно иностранных посланников вызывает госсекретарь Ватикана в Апостольский дворец. Что касается вооруженной агрессии и военных преступлений России в Украине, то Папа Франциск это осуждает. А Украине Ватикан помогает с 2014 года. В 2016 году Папа призвал все католические приходы Европы принять участие в специальной гуманитарной акции "Папа для Украины", целью которой была помощь всем пострадавшим от военных действий на Востоке жителям Украины. Тогда было собрано около 16 миллионов евро. Такая масштабная гуманитарная акция по инициативе Папы Франциска была едва ли не первой в истории Европы.

С 24 февраля 2022 года помощь Ватикана и Святейшего Отца приобрела еще большие масштабы. Апостольская столица организовала масштабные гуманитарные конвои, организовала убежище и лечение украинских детей; участие в возвращении украинских пленных и незаконно депортированных детей. И это не весь список. На самом деле Апостольская Столица является надежным партнером для Украины, а роль Святейшего Отца чрезвычайно необходима в продвижении интересов Украины, прежде всего в южной части мира, где он имеет большой авторитет.

Так, с приходом Папы Франциска внешняя политика Ватикана приобрела новые черты. С одной стороны, Франциск вернулся к активной социальной риторике. С другой, он своими действиями и выступлениями заходит еще дальше, отступая от канонов Католической церкви. Понтифик пытается искать компромисс через диалог, толеруя "величие страны-агрессорки". И эти попытки продолжаются после фактов циничных военных преступлений России против Украины. Но хуже всего – Папа Франциск, кажется, так и не понимает своих ошибок.