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OPINION

Почему политические назначения послов уже не удивляют

Виктор Шлинчак
18 июня, 2023 воскресенье
14:01
Мнение

После всем известного и громкого назначения на должность посла в Болгарию никому не известной Олеси Илащук власти получили кучу комментариев и критических замечаний в соцсетях

И в какой-то момент было впечатление, что эта практика политических назначений останется в прошлом. Потому что это сказывается в первую очередь на рейтинге президента.

Более того, МИД решил погасить пожар, объявив "конкурс" на послов. Мол, теперь все по-новому. Подали почти тысячу кандидатов, из которых (по словам министра Кулебы) отобрали 30 достойных.

Казалось, что после такого прецедента власти (в лице ОП) больше не рискнут в ручном режиме представлять послов. И даже, по моей информации, не выпустят гору заготовленных ранее указов.

Этому, кстати, после скандала с Илащук, способствовали и принимающие стороны. К примеру, Казахстан, не согласовавший назначение послом бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

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Почему очередное назначение на должность посла в Чехию снова разбудит активную часть общества?

Потому что, во-первых, это полностью нивелирует конкурс, запущенный МИДом.

Во-вторых, это снизит мотивацию профессиональных дипломатов, для которых посольский пост — это то, к чему они идут в своей карьере. И ради чего за копейки работают в системе МИД, чтобы проявить свои способности.

В третьих (и это самое главное), это разрушение институционального подхода к дипломатической службе. Да, мировая практика предполагает возможности политических назначенцев. Но обычно (как в США) процент этих назначений не является чрезмерным. В то время как в Украине чуть ли не каждое второе назначение — политическое. Если не каждое первое.

Это, в конце концов, снижает роль и значение самого дипломатического поста. Потому что "феномен Илащук" - это не о дипломатии, а о размене политических голосов в Раде, а Таран, Венедиктова, Рябикин - это скорее об отстойнике для бывших чиновников, большинство из которых не могут похвастаться эффективными результатами на предыдущих местах работы. Во времена Кучмы и Януковича таким "отстойником" считался СНБО.

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Подытоживая написанное, можно констатировать очевидные вещи. Что украинская дипломатия входит в очередной круг кризиса. Где послам отведена роль логистов-гидов. В лучшем случае — обслуживающего персонала для принятия делегаций. Когда МИД исключен из процесса подбора кадров для посольств. Когда международные контакты замкнуты исключительно на Офис президента, не требующий работы и аналитики "в местах дислокации посольств".

"Головокружение от успехов" власти на международном треке не исключают тяжелую, черновую работу на местах, которую нужно делать людям, которые это умеют и которые этому учились.

Но, похоже, сейчас посольские должности — это, в первую очередь, плата за лояльность, а не за знание.

Так и живем.

Очень жаль.

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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