Переход празднования Рождества для украинцев намного сложнее, чем просто смена дат. И это связано с нашей спецификой и историческим контекстом и здесь намешано столько, что распутать этот клубок очень сложно.

Первая проблема – это празднование Нового года. Который для нас значительный и существенный праздник и отказываться от него не все готовы. А тут как раз и проблема, потому что основной атрибут Нового года — елка, в Европе как раз не новогоднее, а рождественское дерево, Christmas tree. Сам же Новый год в Европе не очень празднуют, насколько я понимаю. А прицепить елку к украинскому Рождеству назад уже не выйдет, потому что у нас есть дидухи и другие декоры, а, во-вторых, ее от старого Рождества отцепил СССР принудительно и пропагандистски, как замену. И сделать это таким же образом только в обратную сторону не получится.

Сам Новый год в Европе не очень отмечают, насколько я понимаю. А прицепить елку к украинскому Рождеству назад уже не выйдет, потому что у нас есть дедушки и другие декоры.

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Кстати, дед Мороз тоже не является изобретением советской эпохи, а скорее дистиллированным старославянским мифологическим персонажем. А вот самая триада Дед Мороз — елка — оливье — это уже советский сюжет. Сюда и новогоднее поздравление генсека по телеку, от которого вы все пускали слезу вчера.

В эту же копилку усложнительно ложится уже имеющееся удвоение Новый год — Старый Новый год. Ведь смотрите как это работает — все давно перешли на празднование Нового года 1 января, но все до сих пор знают, что 14 января Старый новый год, хотя большинство может вообще не слышало о юлианском календаре. Потому что новый праздник положить начало легко, а вот затереть старый — не так просто.

Кроме того, если я не ошибаюсь, то при оккупации Польши даже украинская католическая церковь праздновала Рождество именно 7 января во избежание ассимиляции и сохранить идентичность нации и ее церкви. Что было очень правильно.

Европейское Рождество и Рождество украинское — очень разные по наполнению и глубине праздника, по крайней мере, на Галичине.

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И еще, с того, что я вижу, европейское Рождество и Рождество украинское — очень разные по наполнению и глубине праздника, по крайней мере, на Галичине. Европейское и американское Рождество – это вылизанный пластмассовый праздник скидок в магазинах и разноцветных гирлянд. Ну и Кэрол белс, да. А Рождество на Галичине – это четыре чеснока по углам стола, сено, колядки, вертеп и зажженная свеча. Хотел бы я менять на глинтвейн на центральной площади города? Вряд ли.

А, и наш Щедрик, оригинальный — не рождественская песня, а щедривка, которую поют (щедруют) на Щедрый вечер, 13 января, а на Галичине вообще 18 января, перед Крещением. А засевают – на Старый новый год.

И вот теперь на фоне этого всего попробуйте справиться.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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