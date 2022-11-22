Американские и западные разведки сообщают, что именно в этот период Иран и Россия договорились о производстве сотен дронов на территории последней.

Производство планируется начать в течение нескольких месяцев.

Это свидетельствует об углублении ирано-российского альянса.

Собственное производство позволит России увеличить запасы недорогих, но разрушительных дронов и удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах.

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Разведки отмечают, что Иран и Россия продвигаются в этом направлении очень быстро.

Иран считает, что если производство будет на территории России, это позволит избежать санкций и обвинений в поддержке агрессии Москвы.

Иран действует как конструкторское бюро для великой державы. Экономический дизайн Ирана и полвека тайных закупок западных технологий сочетаются с промышленными масштабами великой державы - России

Иранский министр Махди Нуриан сказал: "После возможных заявлений об использовании иранских беспилотников в конфликте в Украине Иран обратился с просьбой о совместной встрече экспертов с украинскими властями для рассмотрения таких обвинений. В настоящее время были сделаны значительные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами по вопросам обороны, и он продолжит устранять любые недоразумения по этому вопросу".

"В этом случае Иран действует как конструкторское бюро для великого государства. Экономический дизайн Ирана и полвека тайных закупок западных технологий сочетаются с промышленными масштабами великого государства — России. Это будет выгодно и России, и Ирану", — сказал Майкл Найтс, специалист по военным вопросам и безопасности на Ближнем Востоке из Вашингтонского института ближневосточной политики

По материалам Washington Post

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Об авторе: Агия Загребельская, украинский юрист, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015–2019 гг.).

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