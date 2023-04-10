"Мотивы и стремления ясны, но это незаконно", - сказал Еленский.

И это действительно так. Решить проблему московской церкви в Украине может только парламент, приняв закон, который предоставит необходимые правовые инструменты и ГЭСС, и органам самоуправления, и судам.

Но в повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады нет ни одного законопроекта, решающего проблему московской церкви.

В повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады нет ни одного законопроекта, решающего проблему московской церкви

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Нет одобренного комитетом еще 4 месяца назад (!) проекта 8221, запрещающего деятельность московской церкви в Украине, в т.ч. пользование им государственным и коммунальным имуществом. Несмотря на то, что на прошлой неделе несколько областных советов и ряд украинских общественных организаций призвали парламент принять этот законопроект.

Нет проекта 8662, упрощающего переход религиозных общин к поместной Православной Церкви Украины.

Нет даже очень мягкого правительственного проекта 8371.

Ни одного.

"Потому что последовательны" (с)

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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