Хотел найти "пути достижения мира". То есть тянул мазу за террористов.

Ибо в понимании этой Греты Тунберг на максималках, мир – это безнаказанное зло.

Путин разрушил целое европейское государство, а русские насиловали, убивали и пытали украинцев?

Объединим в Крестной дороге жертву и палача.

Хамас убил тысячи гражданских израильтян и разбомбил свою же больницу?

"Остановимся, братья!" – это уже из последней проповеди Байдену.

Остановим Израиль с операцией в Газе.

Сделаем так, чтобы террористы вернулись и расстреляли еще несколько тысяч израильтян.

Остановим поставки оружия Украине.

Сделаем так, чтобы Путин зализал раны, вернулся и убил несколько миллионов украинцев.

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Да что там!

Не нужно было Иисусу изгонять бесов на берегу Тивериадского озера. Не было бы тогда никаких жертв. А так две тысячи одержимых Легионом свиней бросились в пропасть.

Был бы это не Иисус, а Бергольо, то, наверное, еще бы какую-нибудь мессу за ними отслужил.

Этот товарищ всегда на стороне свиней.

И бесов.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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