Почему Папа всегда на стороне "свиней"?
Папа Франциск позвонил президенту Байдену
Хотел найти "пути достижения мира". То есть тянул мазу за террористов.
Ибо в понимании этой Греты Тунберг на максималках, мир – это безнаказанное зло.
Путин разрушил целое европейское государство, а русские насиловали, убивали и пытали украинцев?
Объединим в Крестной дороге жертву и палача.
Хамас убил тысячи гражданских израильтян и разбомбил свою же больницу?
"Остановимся, братья!" – это уже из последней проповеди Байдену.
- Остановим Израиль с операцией в Газе.
- Сделаем так, чтобы террористы вернулись и расстреляли еще несколько тысяч израильтян.
- Остановим поставки оружия Украине.
- Сделаем так, чтобы Путин зализал раны, вернулся и убил несколько миллионов украинцев.
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Да что там!
Не нужно было Иисусу изгонять бесов на берегу Тивериадского озера. Не было бы тогда никаких жертв. А так две тысячи одержимых Легионом свиней бросились в пропасть.
Был бы это не Иисус, а Бергольо, то, наверное, еще бы какую-нибудь мессу за ними отслужил.
Этот товарищ всегда на стороне свиней.
И бесов.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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