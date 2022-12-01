Уважаемая госпожа Урсула фон дер Ляйен, конечно, оговорилась в оценке безвозвратных потерь украинских военных. Но она права в основном — потери украинского народа ужасно высоки, и поэтому мы нуждаемся в еще большей поддержке демократических стран, и мы сами должны планировать свои действия так, чтобы сокращать потери

Во-первых, в своем выступлении фон дер Ляйен дословно сказала, что Украина потеряла более 100 тысяч офицеров. Конечно, это невозможно.

Во-вторых, если бы безвозвратные потери погибшими были бы действительно 100 тысяч военных в целом, то санитарные потери — то есть раненные, должны быть как минимум втрое больше, то есть более 400 тысяч. Это штатная численность примерно в 100 бригад. То есть гораздо больше, чем Украина вообще развернула в боевом составе. Потому такие цифры не соответствуют вообще реальному состоянию.

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В-третьих, источники таких цифр ясны. Цифры соответствуют оценке, которую озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 10 ноября, заявивший, что военные РФ и Украины понесли одинаковые потери на уровне около 100 тысяч с каждой стороны. Такая цифра в 100 тысяч общих потерь, думаю, может быть близка к реальности, ведь мы знаем, насколько точную информацию имеют США о ходе войны. А цифра о гибели мирных жителей дана с учетом оценок ООН, определяющих потери гражданских погибшими и ранеными в 17 тысяч человек. Поэтому и здесь источник известен.

Такая цифра в 100 тысяч общих потерь, думаю, может быть близка к реальности, ведь мы знаем, насколько точную информацию имеют США о ходе войны

Для нас важно видеть главное — госпожа фон дер Ляйен делает все возможное, чтобы помочь Украине.

И нам нужна комплексная стратегия, как мы можем сократить потери в войне.

У нас много говорят, что людей надо беречь, но как их беречь на войне, которая представляет собой сплошную опасность?

А это должно быть то, что зависит от нас самих. Управление, продвижение командиров-лидеров, сержантов и офицеров, новая качественная интенсивная подготовка, восстановление резервов, новая тактика, новая организация боевого применения, новая организационно-штатная структура, новые принципы организации ротации и восстановления боеспособности, разведка и анализ мгновенно выдаваемых действий противника на каждый КСП, усовершенствование применения и оснащения тактической медицины, послеоперационный анализ действий украинских войск для самокритики и самосовершенствования.

Беречь людей на войне — значит делать силы обороны боеспособнее противника. Чтобы побеждать путем качества, потому что снарядов у нас больше, чем у противника, еще долго не будет

Беречь людей на войне — значит делать силы обороны боеспособнее противника. Чтобы побеждать путем качества, потому что снарядов у нас больше, чем у противника, еще долго не будет.

Беречь людей — это не значит упрятать их от рисков, это значит делать их лучше управляемыми, организованными, подготовленными и тактически искусными за врага.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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