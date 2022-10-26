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"Почему они умирают, а Киану Ривз до сих пор жив?": звезда "Друзей" Мэттью Перри проявил неожиданную озлобленность к актеру "Матрицы"

26 октября, 2022 среда
18:19
Таблоид

Голливудский актер Мэттью Перри в своей книге мемуаров пренебрежительно высказался об актере Киане Ривзе, с которым никогда не снимался вместе

Об этом говорится в отрывках будущей книги "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", попавших в распоряжение Page Six.

Американский актер Мэттью Перри проявил озлобленность к своему коллеге, канадскому актеру Киану Ривзу. Перри, откровенно и в деталях рассказавший о своей борьбе с наркозависимостью, вспомнил об актере и общем с Ривзом друге Ривере Фениксе. Феникс умер в 1993 году от передозировки наркотиков всего в 23 года.

Киану Ривз и Ривер Феникс были близкими друзьями. Перри также имел крепкую связь с восходящей звездой. Они вместе снимались в фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона".

"Ривер был хорошим человеком внутри и снаружи, слишком красивым для этого мира, как оказалось. Всегда кажется, что действительно талантливые ребята проигрывают", – написал Мэттью Перри в книге.

В своих мемуарах Перри описывает, как время, проведенное на съемках фильма в Чикаго вместе с Фениксом, помогло установить им прочную связь.

"Почему так произошло, что оригинальные мыслители, такие как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще живет среди нас?" – заявил актер в своих мемуарах.

Феникс умер от героина и кокаина. Перри вспоминает, что заплакал, узнав о смерти своего друга.

"Я услышал крики из своей квартиры; вернулся к постели; очнулся от новостей", - вспоминает тот день звезда "Друзей".

Второе подобное высказывание по поводу Кианы Ривза в книге Мэттью Перри встречается в эпизоде книги, посвященном покойному другу Крису Фарли, умершему в 1997 году в возрасте 33 лет от передозировки наркотиками. Он также объединил подобные препараты, как Феникс в тот день, когда наркотики убили его.

"Когда я узнал это, я пробил дыру в стене гардеробной Дженнифер Энистон. Киану Ривз шагает среди нас", - написал Перри.

  • В своей будущей книге мемуаров, кроме прочего, актер Мэттью Перри рассказывает, чего стоила ему наркотическая зависимость и сколько денег он потратил на борьбу с ней. У актера произошел разрыв толстой кишки, он впал в двухнедельную кому, перенес 14 операций на желудке, а врачи давали его семье 2%, что Мэттью Перри выживет
  • Недавно Мэттью Перри, у которого состояние $120 млн, рассказал, какую женщину ищет для серьезных отношений и что для него является ключевым критерием. Он пожаловался, что не раз встречался с женщинами, которых интересовал не он сам, а его деньги.
  • Мемуары Перри "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" выйдут 1 ноября.

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