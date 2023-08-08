Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?
Размышления на тему, как оставить в Украине ограничения военного положения (после его отмены) на долгий период, в частности, в части выезда граждан за границу, не только неуместны сейчас, но и вредны
Если это начинать воспринимать, то следующим станет глубокое экспертное обоснование "специфики" проведения выборов, затем - "специфики" механизмов использования финансирования восстановления Украины, затем - "специфики" передачи власти, наконец - "специфики" отношения к гражданам "разных сортов". Далеко можно зайти! Аж "за поребрик".
Это никогда не станет реальностью в демократической Украине!
Тем более после таких жертв за наше не прошлое, а будущее!
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Почему волнует именно это, а не то, что делать с тем послевоенным нашествием возвращения в Украину "бойцов батальона Монако", "роты Мальдивы", или "передовой группы Слинчев Бряг". Я уж не говорю о "бригаде Кипра". Со всеми, кто вернется непременно зарабатывать на ресурсах Украины под прикрытием восстановления? Что с этим делать?
Может, на поиск ответа на этот вопрос нужно направить аналитические ресурсы, а не бессознательное подыгрывание нарративам Кремля?
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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