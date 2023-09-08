Не вижу никаких благодарностей от солдат и офицеров за оборудованные позиции, инженерную технику, организацию выплат и социальное обеспечение действующих и раненых военных, организацию качественной мобилизации и подготовки личного состава, обеспечение качественным вооружением и снаряжением, создание военной юстиции и улучшение работы военной службы правопорядка в войсках, за изменения и упрощение документооборота, сокращение бумажной работы, организацию подготовки личного состава и оборонное планирование. Может такие благодарности есть, подскажите, мне интересно было бы прочесть.

Почему вижу только благодарности за то, что Резников — лучший министр, хороший дипломат, хороший человек от тех, кто не сидит в окопах и не подчиняется в своей работе министерству обороны.

Читайте также: Почему Резников был плохим министром

Если бы не знать, что министр обороны отвечает за жизнь людей, что господин Резников убеждал армию и народ, что русского вторжения не будет, если бы не знать, что он один из сознательно провалил организацию обороны и сдал юг, если бы не видеть тысячи мелких и больших управленческих проблем, которые не решает минобороны, если бы сотни людей не погибали каждый день не только от российских убийц, но и от плохого администрирования, то может показаться, что для многих ценителей г-н Резников принимал участие в веселом конкурсе красоты в фейсбуке, где полной победы нужно наладить министру рейтинг и радостно отметить его успехи по дружеской вечеринке.

Мой совет — хотите похвалить министра обороны во время войны, запишите ему видео где-нибудь из Серебрянского леса, из-под Андреевки или Роботино, только это будет выглядеть действительно искренне.

Источник

Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.