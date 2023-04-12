Си Цзиньпин объявил свой мирный план, его уже опубликовали, обсудили с Путиным, тот даже поддержал, но пока никакого контакта с украинской стороной не произошло.

Вообще, произошли очень странные вещи. Посол Китая в ЕС назвал заявления о безграничной дружбе между РФ и Китаем просто риторикой. И поверьте, что китайские послы не занимаются самодеятельностью. Важно, что он заявил это в момент визита Макрона к Си, прилетевшего обсудить и конфликт в Украине. Все это серьезно запутывает по поводу того, какова же реальная позиция Китая?

Причиной такого странного поведения Китая является... наше потенциальное контрнаступление. Си выступил с мирным планом 24 февраля, когда ситуация выглядела достаточно патовой на фронте. Но последние недели истерика в российских кругах относительно возможного успеха нашего контрнаступления и значительные поставки западной помощи означают, что украинское контрнаступление может серьезно изменить ситуацию.

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Я убежден, что причиной такого странного поведения Китая является... наше потенциальное контрнаступление. Си выступил с мирным планом 24 февраля, когда ситуация выглядела достаточно патовой на фронте. Но последние недели истерика в российских кругах относительно возможного успеха нашего контрнаступления и значительные поставки западной помощи означают, что украинское контрнаступление может серьезно изменить ситуацию. Соответственно, китайцы опасаются, что начав диалог по своему плану, могут оказаться в дурацкой ситуации, когда ключевые позиции этого плана, как фиксация оккупированных территорий, уже потеряют актуальность через несколько недель.

Я убежден, что Китай решил дождаться результатов весенней и возможно даже летней военной кампании, и в зависимости от результатов начинать продвижение своего мирного плана. Для нас это хорошие новости, которые в очередной раз подтверждают мой ключевой тезис: все решится на поле боя.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист