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OPINION

Почему не стоит заранее проклинать Джонсона

Карл Волох
28 октября, 2023 суббота
08:03
Мнение

Имеем дело со сложными многокомпонентными и многовекторными процессами

Ну, если уж все поалармировали вдоволь по поводу результата выборов спикера и прокляли Джонсона до седьмого колена, стоит почитать его заявление о помощи Украине. Уверяю вас, что формулу "продолжать поддерживать при условии контроля" сегодня озвучил бы после вступления в должность любой адекватный американский политик, в том числе самый упорный байденист, потому что так сложилась политическая ситуация в США.

Кстати, означать она может все, что угодно: от "продолжим поддержку, а остальное сказанное — для отвода глаз" до "за*бьем контролем так, что не получите ни одного патрона".

Но я не об этом сейчас (реальную ситуацию мы еще не видим), а о толпах идиотов, которые решили, что они специалисты по американской политике и уже спрогнозировали крах Украины из-за избрания Джонсона. Ну, нет там таких линейных процессов, как у изголовья "экспертов".

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Сейчас в истории со спикериадой меня больше всего разочаровал Байден. Напомню, что отставку предыдущего (вполне адекватного) спикера Маккарти, кроме группки трампистов, поддержала вся фракция демов. Я тогда надеялся, что имеем дело с хорошо просчитанной комбинацией Белого дома по замене относительно лояльного спикера-республиканца еще более благосклонным. Но пока на это совсем не похоже.

Впрочем, и здесь возможны варианты. Например, серьезные дяди из обеих партий решили, что выбор такого кандидата — лучший способ нейтрализовать кучку горластых неадекватов-трампистов. Или возложить на них часть ответственности за помощь Украине, которую они так упорно критикуют.

Я это к чему пишу? Имеем дело со сложными многокомпонентными и многовекторными процессами. И лучше бы здесь "молчать и слушать", чем толкаться со своими примитивными прогнозами.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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