Почему не стоит удивляться заявлениям Байдена?
Министерство обороны просто тонет в коррупционных скандалах, какую статью затрат не возьми, везде диван с миллионами
Почти каждый месяц, как не яйца, так картофель, как не картофель, то бронежилеты, как не бронежилеты, так шлемы.
А потом мы с вами удивляемся заявлениям Байдена.
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Я слышу много претензий, мол, мы защищаем Европу, почему нас без всяких условий не принимают в НАТО и ЕС! Друзья, если бы НАТО и ЕС терпели бы коррупцию, им бы нечего было передавать нам с вооружения.
Лицемерие и тотальное терпение коррупции в МОУ — это значит соучастие в ней!
Об авторе. Александр Погребиский, украинский политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС. Депутат Киевского городского совета
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