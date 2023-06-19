Почти каждый месяц, как не яйца, так картофель, как не картофель, то бронежилеты, как не бронежилеты, так шлемы.

А потом мы с вами удивляемся заявлениям Байдена.

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Я слышу много претензий, мол, мы защищаем Европу, почему нас без всяких условий не принимают в НАТО и ЕС! Друзья, если бы НАТО и ЕС терпели бы коррупцию, им бы нечего было передавать нам с вооружения.

Лицемерие и тотальное терпение коррупции в МОУ — это значит соучастие в ней!

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Об авторе. Александр Погребиский, украинский политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС. Депутат Киевского городского совета

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