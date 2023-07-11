Просто потому, что президент США: (а) не действует под давлением, и (б) не может позволить кому-либо подумать, что он может действовать – а также изменять свои решения – под давлением.

Поэтому мне кажется, что приглашение присоединиться к НАТО в Вильнюсе Украина точно не получит. Получит что-то вроде second best option – "вот вам оружие, вот гарантии израильского типа, а об остальном поговорим после войны" – но приглашения нет.

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Мораль: не накручивайте себя чрезмерно в этом вопросе, чтобы потом не пришлось разочаровываться в союзниках. Они не идеальны, но: а) лучших у нас не было и не будет; б) разочарование в них точно не даст нам никакого конструктива на будущее.

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Помните кампанию "НАТО, закрой нам небо!", единственным итогом которой стало несколькомесячное социологически значимое разочарование украинцев в идее присоединиться к НАТО? Тогда даже некоторые сознательные и умные люди на время поверили, что это реально, просто НАТО "не хочет этого делать". Потом в ОПУ поняли, что эта карта на переговорах с Россией все равно не сыграет — а значит, нечего качать украинцев от НАТО до "вооруженного нейтралитета" - и вернули доверие к НАТО назад. Ну вот, не надо этот путь "разочарования в НАТО" проходить на бис, пусть даже эта накрутка будет искренней со стороны украинцев.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блогер.

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