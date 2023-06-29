Ясно, что этого не сделает, как и с Бакановым, но когда-то его полномочия закончатся.

Министр энергетики Герман Галущенко после вторжения дальше, как влитый, сидел в своем кресле.

Других одиозных топов, хоть тихонько в лес, но все же выводили.

А тут целое комбо: человек предателя Украины, признанного агента ФСБ Андрея Деркача.

Человек, еще перед великой войной убивавший нашу атомную энергетику, чтобы зеленые могли зарабатывать на токе с Белорусской АЭС.

Тогда еще искренний друг Украины президент Литвы Науседа, исчерпав все дипломатические возможности, просто с трибуны ВР призвал не делать того, что вредит нацбезопасности Вильнюса. Его тогда не услышали, и дальше зарабатывали бабки с Лукой.

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И вот новые пикантные подробности, которые могут стать подробностями уголовного производства.

Ольга Кошарная, экс-участник коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования, фактически обвинила Германа Галущенко в соавторстве гипотетической катастрофы.

Точнее, ее масштабов: вместо небольшой аварии с незначительными последствиями, по меньшей мере, Фукусима.

Вместо радиоактивного загрязнения 30 км — тысячи километров и тысячи человек.

Ибо все пять реакторов должны быть остановлены в так называемом "холодном" режиме.

То есть наглухо.

Тогда беда минимальна.

Но один реактор остановлен в "горячем" режиме, то есть продолжает работать на минималках. А следовательно, его взрыв приведет к циркониевой реакции. Грубо говоря: в горячем режиме имеем 27 часов, чтобы спасти ситуацию, а в холодном было бы 8 суток.

Почему не выключают пятый реактор оккупанты, — разумеется, так шантаж действеннее.

Но почему его не выключил Галущенко и Котин?

"Наш министр энергетики и Энергоатом в прошлом году, когда все эксперты кричали, что нужно переводить станцию до "холодной остановки", выключать с началом оккупации, экспортировали электроэнергией.

Даже когда в августе прошлого года были обстрелы, а энергоблоки остановились автоматически благодаря аварийной защите, их снова запускали.

Это нарушение всех правил. Потому что для них деньги не пахнут.

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На мой взгляд, бездействие государственного регулирования должно расследовать СБУ.

Котин говорил, что все под контролем, всех успокаивал, чтобы президент только хорошие новости слушал".

Теперь надеются, что если не пронесет, то шок от катастрофы похоронит неприятные вопросы?

Но вопросы и о "Гром-2" и "Нептунах", и о Баканове с Наумовым, и о Демченко, и о Таране с Тарановым, и о срыве военного госзаказа — не сняты, а только отложены.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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