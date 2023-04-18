Почему наши соседи подняли бунт против украинского зерна?
У меня нет экспертизы в аграрной сфере, но я знаю, что зерно – мощный фактор влияния
Поэтому я задам несколько почти риторических вопросов, которые помогут отделить зерно национальных интересов Украины от полов мелочности:
– Почему рашисты убили Героя Украины Алексея Вадатурского?
– С каким дисконтом продают зерно Турции через "зерновой коридор"?
– Сколько зерна продали из Украины "вчерную" за последние месяцы?
С каким дисконтом продают зерно Турции через "зерновой коридор"? Сколько зерна продали из Украины "вчорную" за последние месяцы?
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- Как получилось, что все наши соседи подняли бунт против украинского зерна?
- Сколько новых мельниц или макаронных фабрик появилось в Украине после 24.02.2022?
"Намажьте" эти вопросы на кусок любимого хлеба.
Приятного аппетита.
Об авторе. Евгений Магда, политолог
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