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Почему наши соседи подняли бунт против украинского зерна?

Евгений Магда
18 апреля, 2023 вторник
08:01
Мнение

У меня нет экспертизы в аграрной сфере, но я знаю, что зерно – мощный фактор влияния

Поэтому я задам несколько почти риторических вопросов, которые помогут отделить зерно национальных интересов Украины от полов мелочности:

– Почему рашисты убили Героя Украины Алексея Вадатурского?

– С каким дисконтом продают зерно Турции через "зерновой коридор"?

– Сколько зерна продали из Украины "вчерную" за последние месяцы?

С каким дисконтом продают зерно Турции через "зерновой коридор"? Сколько зерна продали из Украины "вчорную" за последние месяцы?

Читайте также: Россия пытается задушить украинскую экономику, - посол США в Украине о блокировании "зернового коридора"

- Как получилось, что все наши соседи подняли бунт против украинского зерна?

- Сколько новых мельниц или макаронных фабрик появилось в Украине после 24.02.2022?

"Намажьте" эти вопросы на кусок любимого хлеба.

Приятного аппетита.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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