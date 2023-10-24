И именно из-за коварства я на 99,9% уверен, что отсюда торчат уши Кремля и ФСБ. Обосновываю.

1. Украинцев заставляют забыть о тяжелой работе ВСУ и спецслужб, забыть о не менее сложном труде их всех в тылу, чтобы удержать экономику и государство на плаву. Заставляют забыть об огромных усилиях и расходах союзников. И надеяться исключительно на чудо: все немедленно станет прекрасно, стоит только прикопать одного гадкого карлика. Считаете, это нормально и продуктивно — надеяться не на себя, не на ВСУ, не на союзников, не на экономику, а на случайное маловероятное событие, которое от нас никак не зависит?

2. Это по факту тот же тезис, что его ФСБ транслирует через "Раша Тудей", "Спутник", "хороших русских", "преследуемых беглецов из России" с февраля 2022 года: "виноват только Путин, больше никто". Ну а как винить россиян, если все станет хорошо без одного Путина?

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Но заказчик нападения – не злобный урод Путин. Россия пытается уничтожить нас уже более 300 лет — Путина тогда и в проекте не было. Что в 2003-м (Тузла — еще не забыли? А тогда был третий год первой каденции Путина), что в 2014-м, что в 2022-м Путин просто выполнил заказ минимум 80% россиян — которые ждали, чтобы в конце концов взялись за этих бандеровцев и наказали за наглость жить лучше" и сейчас одобряют войну.

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Ну, и еще момент: уже все убедились, что у Путина есть запас двойников. И это нормально не только для диктаторов, но и для политических лидеров государств в сложных обстоятельствах. То есть, я даже предполагаю, что действительно был вызов врачей на "сердечный приступ у Путина", просто реплику обрезали по полному варианту "сердечный приступ у Путина №*". Вообще не назвали номера или позывного вахтенного Путина, у которого произошел приступ.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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