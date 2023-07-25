Сейчас комитет конгресса США по юстиции ведет собственное расследование фактов цензуры в США.

Это собственно их внутриполитическая дискуссия между республиканцами и демократами о границах цензурирования соцсетей. И, очевидно, просматривается, что эту тему будут политизировать накануне старта предвыборной кампании в США.

К чему здесь Украина?

Дело в том, что комитет опубликовал промежуточный отчет по итогам расследования, который может иметь очень плохие последствия для нас.

По данным конгресса США, в начале войны, как раз до отставки господина Баканова, ФБР сотрудничало с СБУ в вопросе блокирования пророссийских пропагандистских аккаунтов в соцсетях, в частности, в Фейсбуке, Твиттере и Ютюбе.

Так вот, комитет установил, что СБУ в период Баканова посылала в ФБР очень странные запросы. Так, одной из целей запросов на блокировку стал даже официальный русскоязычный аккаунт Госдепа США. Также целями стали ряд американских аккаунтов, тщательная проверка которых выявила отсутствие принадлежности этих аккаунтов к пропагандистской сети РФ. Более того, СБУ передало в ФБР запрос на блокирование ряда украинских аккаунтов, которые могли принадлежать представителям оппозиции и критически настроенных к власти представителей СМИ. В промежуточном отчете прямо говорится, что подобная деятельность СБУ периода Баканова могла быть инспирирована инфильтрированными в нашу спецслужбу агентами РФ.

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Это очень плохая история, потому что, очевидно, республиканцы, особенно трамписты, могут поднять ее на флаг в период предвыборной кампании и политизировать эту тему, развернув ее в дискредитацию помощи Украине, в тезисы о том, что Украина и ФБР действовали по указанию администрации Байдена и тому подобное. Не забываем, что у трампистов есть свой зуб на ФБР, которое проводило расследование контактов окружения Трампа с россиянами.

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Нам нужно действовать проактивно, а не ждать, пока эта политическая бомба взорвется осенью. СБУ должна провести внутреннее расследование, которое определит ответственных за подобные действия должностных лиц. Эти лица должны быть отстранены от должностей, в случае если они их до сих пор занимают. Отчет должен быть передан нашим американским партнерам. Также нам нужно подтвердить или опровергнуть тезисы, что подобные действия были инспирированы страной-агрессором!

Что касается свободы слова, за состояние которой наше государство постоянно критикуют партнеры, то здесь своеобразным "жестом доброй воли" могло бы стать разблокирование вещания трех телеканалов, не приобщенных к формату телемарафона - "Прямого", "5-го" и "Эспрессо".