Почему на Западе не понимают настоящую Россию
Между Россией-1917, Германией-1933 и Россией-2000 есть одно неочевидное, но крайне глубокое сходство
Во всех случаях власть над государством захватывала экстремистская группировка — нечто среднее между тоталитарной сектой и мафиозным кланом. Поэтому анализировать ситуацию в этих странах методами классической политической науки, как водится на Западе, совершенно бессмысленно. Особые случаи нуждаются в особых инструментах. Непонимание этого и привело к столь печальной картине в западной аналитике, которую мы наблюдаем.
Особые случаи нуждаются в особых инструментах. Непонимание этого и привело к такой печальной картине в западной аналитике, которую мы наблюдаем
Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?
Да, коррупция и агентура влияния тоже важны, но невежество – основная причина. На Западе выросло поколение седовласых профессоров и аналитиков, никогда в жизни не получавших кулаком по лицу, поэтому некоторые базовые вещи, понятные для нас, им просто недоступны.
И пока наше государство не будет финансировать программу массовых переводов и издание наших книг за границей, дела не будет.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное