Во всех случаях власть над государством захватывала экстремистская группировка — нечто среднее между тоталитарной сектой и мафиозным кланом. Поэтому анализировать ситуацию в этих странах методами классической политической науки, как водится на Западе, совершенно бессмысленно. Особые случаи нуждаются в особых инструментах. Непонимание этого и привело к столь печальной картине в западной аналитике, которую мы наблюдаем.

Особые случаи нуждаются в особых инструментах. Непонимание этого и привело к такой печальной картине в западной аналитике, которую мы наблюдаем

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Да, коррупция и агентура влияния тоже важны, но невежество – основная причина. На Западе выросло поколение седовласых профессоров и аналитиков, никогда в жизни не получавших кулаком по лицу, поэтому некоторые базовые вещи, понятные для нас, им просто недоступны.

И пока наше государство не будет финансировать программу массовых переводов и издание наших книг за границей, дела не будет.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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