Западу можно рационально контраргументировать, возводить логические построения, апеллировать к истории, но оно преимущественно плохо зайдет.

Чтобы понять Запад, мне кажется, нужно понять конкретных политиков, отвечающих за международку, за экономику, понять исполнителей, готовящих для этих политиков аналитические брифы, советников, бизнес-лоббистов.

Большинству из нас сложно постичь, в сколь комфортном, уютном и, главное, прогнозируемом мире они живут.

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Вот элитная частная школа или престижный пансион. Далее экономический факультет Оксфорда, политология в Сенс По, право в Гарварде или Йеле.

Начало карьеры в топ-юрфирме, консалтинге или инвестбанке.

Где-то на этапе универа или первой работы — знакомство с будущей женой/супругом, тоже из привилегированной семьи.

Брак в семейном имении, которому уже лет 300. Для своих, без понтов, ну просто так принято. И на стенах родословная до 7-го колена, и никого из них не расстреляли его коммунисты за то, что отказался возглавить колхоз или горсовет.

Далее PhD, политика на местном уровне с переходом на национальный или MBA и директорская/исполнительная должность в корпорете.

Частный дом в тихом районе столицы, рядом с парком и недалеко от правительственного/делового центра.

Утренные пробежки/вело/выгул собаны.

Несколько автомобилей в гараже. Без лишней роскоши, и желательно что-то экологичное, но можно и какое-нибудь спортивное или раритетное авто для души. И для поездок в гольф-клуб или сыграть в теннис по выходным.

В отпуск можно на какой-нибудь приятный остров без случайных людей, или по крайней мере арендовать яхту для Средиземного моря или поплыть к побережью Швеции и останавливаться там в милых минималистических виллах.

Друзья, хорошие знакомые, одногруппницы твоей жены и партнеры по теннису в ключевых институтах и корпорациях, с кем-то из них ты еще в школе учился.

Поэтому, кстати, в начале карьеры ты пишешь в резюме первой лентой название своей начальной школы. Это сразу говорит о тебе все, что нужно тем, кто тебя не знает, но может мгновенно сочинить твой социальный портрет.

Благотворительные вечера и артгалы. Дни рождения детей с приглашением их одноклассников и родителей на барбекю. Детей, которые тоже учатся в правильной школе и дальнейший выбор учебных заведений уже расписан, пожертвования колледжам и универам планово делаются, с деканами ты тоже поверхностно знаком. Дальнейшая выстройка горизонтальных сетей.

Пассивный доход от диверсифицированных инвестиций — акции, пара фондов, немного недвижимости, пенсионный счет. Личный банкир, чей папа работал еще с твоим и надежный налоговый консультант.

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И здесь, бл*дь, угроза ядерного апокалипсиса, перспектива кадыровцев с доступом к тактическому ядерному оружию, беженцы из голодной страны с населением 140 млн, с промытыми мозгами, кучей оружия на руках, с перманентной эпидемией СПИДа, туберкулезом, случаями непрогнозируемого дерьма.

Да ну нафиг.

Это не ирония, и не пренебрежение к нашим западным партнерам.

Они живут так, потому что гораздо быстрее научились играть в игры с положительной суммой, устанавливать и уважать правила, не ср*ть по крайней мере там, где живут, ценить науку и предпринимательство, они (в основном) вовремя отпустили свой имперский багаж, чтобы тот не потянул их ко дну, отложили старые ресентименты и начали строить наднациональный проект вместо мелких городских заруб. Ну, разве что с соседями чуть больше повезло.

И, конечно, это очень гиперболизированный пример сферического представителя элиты в вакууме.

А может и не слишком гиперболизированный этот пример, не знаю.

Во всяком случае, из-за такой оптики, кажется, более понятны страхи и желания многих представителей Запада. Поставьте себя на их место. По крайней мере, попробуйте.

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Об авторе. Юрий Гайдай, эксперт Центра экономической стратегии

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