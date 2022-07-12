Почему на пятый месяц войны войско до сих пор обеспечивают волонтеры? Что делает Минобороны?
12 июля в 11:00 в программе "Война и волонтеры" Кристина Парубий поговорит об обеспечении войска с волонтером Даной Яровой
Почему на пятый месяц полномасштабного вторжения волонтеры все еще постоянно собирают средства, чтобы обеспечивать армию. Покупают начиная от военной амуниции до средств связи, транспорта, питания и медицины.
Наши фильмы в фейсбуке заполнены постоянными сообщениями о сборе средств на нужды войска, а что делает Министерство обороны? Обеспечит государство бойцов на зиму придется или снова людям сбрасываться деньгами? Сколько еще выдержит полномасштабную войну волонтерское движение в Украине и что после? Об этом все в разговоре с волонтером Даной Яровой.
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