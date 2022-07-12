Почему на пятый месяц войны войско до сих пор обеспечивают волонтеры? Что делает Минобороны?

Почему на пятый месяц полномасштабного вторжения волонтеры все еще постоянно собирают средства, чтобы обеспечивать армию. Покупают начиная от военной амуниции до средств связи, транспорта, питания и медицины.

Наши фильмы в фейсбуке заполнены постоянными сообщениями о сборе средств на нужды войска, а что делает Министерство обороны? Обеспечит государство бойцов на зиму придется или снова людям сбрасываться деньгами? Сколько еще выдержит полномасштабную войну волонтерское движение в Украине и что после? Об этом все в разговоре с волонтером Даной Яровой.

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