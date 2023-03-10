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OPINION

Почему на Московии обсуждают перенос столицы

Орест Сохар
10 мартa, 2023 пятница
16:01
Мнение

Выбор между Улан-Удэ и Абаканом невероятно сложен

Придворный олигарх Олег Дерипаска раскопал давнюю инициативу кремля о переносе столицы в Красноярск. Если раньше эта идея имела скорее коррупционную ценность, то сейчас она призвана защитить ментальность, а кое-где и задницу великих россиян.

Намерение отфутболить столицу русские где-то под монгольскую границу впервые выразил в 2012 выдающийся оленевод Шойгу, а в 2014 даже поддерживал бункерный. Но сегодня дискуссия разгорелась с особым рвением, словно черт подлил масла в огонь. Этому несколько причин.

Намерение отфутболить столицу русские где-то под монгольскую границу впервые выразил в 2012 выдающийся оленевод Шойгу, а в 2014 даже поддерживал бункерный. Но сегодня дискуссия разгорелась с особым рвением, словно черт подлил масла в огонь. Этому есть несколько причин

Безопасность. Телепортировать столицу РФ далеко за Урал сегодня важно с военной точки зрения. Жить под боком у НАТО, в часовой досягаемости от украинских дронов, с зенитками на башнях кремля вместо звезд, — кремлевскому дому престарелых совсем не комфортно. Уж слишком пожилые они для этого всего дерьма. Чем дальше за Урал переберутся все эти небожители, тем спокойнее себя будут чувствовать.

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Ментально. Кремль принялся переформатировать свою историю под ценности золотой орды. Из-за евроинтеграционных прихотей Петра I потомки Батыя и Удегея вынуждены были называться русичами и перебрались в Московию. Но, вы видели этого Шойгу, разных там улюкаевых и набибуллиных и т.д. Ну, какие они русичи? Как в анекдоте, их постоянно "рвало на родину", то есть в родные степи, где козы, овцы, ишаки… и, конечно, олени. Петр Великий прорубил окно в Европу, Владимир маленький наглухо забил его своими комплексами, пора возвращаться к источникам. Туда, где до сих пор сохранилась монголо-татарская ДНК.

Коррупционная. В свое время Шойгу с Путиным вынашивали идею строительства 5 городов-миллионников в окрестностях Красноярска. И в основе этого зодчества лежала прекрасная коррупционная идея: на возведении мегаполисов можно заработать не меньше, чем на армии дерибаны. Тем более, если сюда телепортировать столицу, все федеральные ведомства, возвести новую Рублевку, Доларовку, Оффшоровку, то даже правнуки водителя Шойгу были бы миллиардерами.

Государственная. Это гениальная идея основать столицу как можно дальше от всей демократии, иноагентов, искусственного интеллекта, ЛГБТ, глубокого проникновения интернета и высокого индекса IQ. Это с одной стороны. С другой, в случае развала РФ для защиты конституционного строя в каком-нибудь Абакане или Улан-Удэ достаточно небольшой частной военной компании. Потому что немногие попрутся в эту тмутаракань, это же не Москва, которую взять — немало желающих, начиная от ВСУ и завершая чеченцами с дагестанцами.

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Важно лишь определиться с новой столицей.

Красноярск, который предлагает Дерипаска, — это всероссийская кочегарка, с копотью, сажей и лютыми морозами. Оно вроде бы правильно, чтобы вся та нечисть в ад привыкала, но есть более экзотические варианты.

Я бы предлагал что-нибудь автохтонное, туземное.

Вот столица шойговской Тувы – Кызыл – звучит неординарно. На украинский она переводится как "Дерен".

Можно — Улан-Удэ, во-первых, созвучно с монгольским Улан-Батором, во-вторых, это столица Бурятии, что очень символично. Боевые буряты стали визиткой современного русского войска. Гордостью их назвать, пока сложно, как красный квартал нельзя назвать гордостью Амстердама… а визитной карточкой — сам раз.

Моя любимая гипотетическая столица – Абакан. Это территория Хакасии, там в свое время изрядно поразвлекался Чингисхан, а затем китайцы с хорошего чуда уступили свои "исконные земли" русские

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Моя любимая гипотетическая столица – Абакан. Это территория Хакасии, там в свое время изрядно поразвлекался Чингисхан, а затем китайцы с какого-то чуда уступили свои "исконные земли" русне. Представляете, Абакан превращается в столицу путинского паханата, а затем этот город аннексирует Си Цзиньпин. В рамках защиты мандариноязычных.

Но самая рациональная идея — позаимствовать ордынский скреп кочующей столицы. Это т.н. номадический формат, когда Золотая Орда передвигалась по землям без определенного места назначения и цели. Где пахан, там и столица. А че? НАТО сваривает, ежедневно перенастраивая ядерные боеголовки на новые места дислокации боевых юрт верховного го*нокомандующего.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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