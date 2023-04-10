Почему Великобритания завоевала мир и сейчас мы все учим английский? Ведь в мире были значительно большие народы, у которых было больше людей и ресурсов, более плодовитые земли, лучшее расположение.

Часто думал об этом и пришел к выводу, что это из-за верховенства права. Пока другие государства стремительно развивались при хороших правителях и резко приходили в упадок при плохих, Великобритания стабильно крепла. Ибо имела институты, законы и большую волю всего общества следовать законам.

Все видели видео ДБР с записями телефонных разговоров Сивковича и Кулинича. В голове не укладывается, как легко и просто российские агенты были назначены в Службу безопасности Украины. Просто втерлись в доверие к дурачку Баканову и он назначал.

Цена этих назначений – тысячи, десятки тысяч жизней. И это не преувеличение, это буквальный факт. Это сданный за день Херсон, окруженный Мариуполь, это десятки меньших городков и сел, оккупированных из-за предательства высшего руководства СБУ.

Цена этих назначений – тысячи, десятки тысяч жизней. И это не преувеличение, это буквальный факт. Это сданный за день Херсон, окруженный Мариуполь, это десятки меньших городков и сел, оккупированных из-за предательства высшего руководства СБУ

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Больше курвит, что этого очень легко можно было избежать. Поскольку принят еще 16 сентября 2014 Закон Украины 1682-VII Об очищении власти (люстрацию). В законе есть ст. 3, п. 4, где прямо прописан запрет занимать высокие посты людям, работавшим в КГБ СССР или заканчивающим вузы КГБ.

Если бы в Офисе президента просто выполнили закон, у предателя Кулинича не было никаких шансов сливать секретную информацию ФСБ. Но в Офисе президента решили, что политическая целесообразность важнее процедур и законов. Поэтому, что Кулинич учился в Высшей Школе КГБ СССР и работал на ФСБ, в Офисе глаза закрыли. И Зеленский подписал назначение шпиона ФСБ в высшее руководство СБУ

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Если бы в Офисе президента просто выполнили закон, у предателя Кулинича не было никаких шансов сливать секретную информацию ФСБ. Но в Офисе президента решили, что политическая целесообразность важнее процедур и законов. Поэтому, что Кулинич учился в Высшей Школе КГБ СССР и работал на ФСБ, в Офисе глаза закрыли. И Зеленский подписал назначение шпиона ФСБ в высшее руководство СБУ.

Такое нарушение Закона с такими разрушительными последствиями в Великобритании было бы невозможным. В современной Украине нарушение законов, процедур, регламентов – это норма.

Именно поэтому Великобритания – одно из самых мощных государств мира, а Украина борется за выживание и платит жизнью граждан за нежелание высшего руководства соблюдать законы.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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