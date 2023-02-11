Почему мы фокусируемся на главном, только когда российские пушки под Киевом
Враг будет повержен только тогда, когда "РФ" прекратит свое существование
Выскажу неприятное, но правдивое, по-моему, мнение.
Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!
Ибо только тогда мы демонстрируем самую высокую концентрацию на главном и лучшие стандарты общественных отношений.
Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!
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Война продолжается. Враг будет повержен только тогда, когда "РФ" прекратит свое существование. Поверьте, работы в этом направлении хватит для всех нас.
Острое чувство инстинктов и сохранение в поле зрения реальных приоритетов.
Решайте проблемы, а не купайтесь в срачах.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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