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OPINION

Почему мы фокусируемся на главном, только когда российские пушки под Киевом

Михаил Басараб
11 февраля, 2023 суббота
10:00
Мнение

Враг будет повержен только тогда, когда "РФ" прекратит свое существование

Выскажу неприятное, но правдивое, по-моему, мнение.

Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!

Ибо только тогда мы демонстрируем самую высокую концентрацию на главном и лучшие стандарты общественных отношений.

Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!

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Война продолжается. Враг будет повержен только тогда, когда "РФ" прекратит свое существование. Поверьте, работы в этом направлении хватит для всех нас.

Острое чувство инстинктов и сохранение в поле зрения реальных приоритетов.

Решайте проблемы, а не купайтесь в срачах.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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