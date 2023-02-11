Выскажу неприятное, но правдивое, по-моему, мнение.

Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!

Ибо только тогда мы демонстрируем самую высокую концентрацию на главном и лучшие стандарты общественных отношений.

Неужели для того, чтобы между нами была полная гармония, нужно, чтобы рашистские пушки стояли в нескольких километрах от Киева?!

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Война продолжается. Враг будет повержен только тогда, когда "РФ" прекратит свое существование. Поверьте, работы в этом направлении хватит для всех нас.

Острое чувство инстинктов и сохранение в поле зрения реальных приоритетов.

Решайте проблемы, а не купайтесь в срачах.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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