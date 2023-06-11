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OPINION

Почему молчат о контрнаступлении

11 июня, 2023 воскресенье
14:01
Мнение

Украинское командование молчит о контрнаступлении. Те из медийщиков, кто владеет какой-то информацией - подают ее крайне завуалированно

И это правильно, потому что:

1. Контрнаступление – это очень сложно и ответственно. И это не будет "за 2-3 дня". Поэтому нужно соблюдать информационную тишину для своих и информационно нагружать врага. Над этим работают специально обученные люди.

2. Контрнаступление – это большая цена. Потери неизбежны. В людях и технике. И победные фанфары неуместны. Праздновать победы целесообразно после того, как они одержаны. И с пониманием, какая цена за них заплачена.

Поэтому наберитесь терпения и ждите. Вам все сообщат уполномоченные лица или люди, которые будут иметь проверенную информацию. Таких – немного. И это правильно.

Наберитесь терпения и ждите. Вам все сообщат уполномоченные лица или люди, которые будут иметь проверенную информацию. Таких – немного. И это правильно

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Если вам от нехватки информации очень хочется пойти почитать российских военкоров (пропагандистов) и присоединиться к их ИПСО — это вам и нам всем не поможет, а только навредит. Особенно если вы будете нести их дальше в массы. Ибо – повторюсь – все происходящее крайне непросто.

Все российские "военкоры" и эксперты, даже если они ноют, наши враги. И верить им нельзя.

Если вам очень хочется последить за контрнаступлением онлайн и с реальным пониманием "что происходит" (исключительно на локальном участке фронта), есть единственный доступный способ – принять в нем непосредственное участие

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Поэтому если вам очень хочется последовать за контрнаступлением онлайн и с реальным пониманием "что происходит" (исключительно на локальном участке фронта), есть единственный доступный способ – принять в нем непосредственное участие.

Но если вы прямо сейчас побежите в ТЦК, на это контрнаступление вы уже не успеете. Поэтому если идея принимать непосредственное участие в контрнаступлении вас не вдохновляет – не нагружайте свою нервную систему и нервную систему других людей информационным шумом.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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