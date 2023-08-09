На таких темах акцентируют международные издания на утро 9 августа.

Почему контрнаступление медленнее и почему это может стать проблемой для Зеленского в США

Одной из крупнейших трагедий Украины, которая проводит критическое наступление, пока не оправдавшее ее собственных и западных ожиданий, является то, что она не может сама решать свою судьбу, пишет CNN . Правительство президента Владимира Зеленского зависит от огромного потока вооружений США и Запада. И российский президент Владимир Путин, чьи исторические навязчивые идеи и личные расчеты на власть втянули Украину в эту ужасную войну, также будет иметь большое значение для того, закончится ли она и когда она закончится. Следовательно, хотя жертвы на поле битвы решат, сколько захваченных территорий восстановит Украина, на исход войны также будут влиять внешние факторы, в частности, изменение политических сил в США, Москве и европейских столицах. Например, остановленное наступление и зима имели бы особые последствия для Соединенных Штатов, поскольку это могло бы усугубить сомнения в поддержке США войны, которая будет перенесена в острый год выборов.

Борьба Украины – и большие боевые потери – частично связана с укрепленными, эшелонированными оборонными позициями, окопами и минными полями, которые Россия собирала месяцами, а также реальностью на поле боя, что атакующей силе требуется численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками. Хотя российские силы были разоблачены во время начального вторжения и неудачного наступления на Киев, война сейчас вошла в более тяжелую стадию для Украины. Зеленский признает, что Украина устала, но говорит, что Россия опасается, пишет издание. Но хватит ли Западу терпения дать Украине необходимое время? Отсутствие больших прорывов против России в ближайшие недели даст западным политикам мало выбора рассматривать более широкий политический контекст войны, даже если конца не видно.

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Кроме того, американское издание отмечает, что через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более трезвые оценки способности украинских войск вернуть значительную территорию, о чем CNN сообщили четыре высокопоставленных чиновника США и Запада, ознакомленные с последними данными разведки. Основным вызовом для украинских сил являются продолжающиеся трудности с прорывом многослойных российских оборонительных линий в восточной и южной частях страны, отмеченных десятками тысяч мин и широкой сетью окопов. Украинские силы понесли там потрясающие потери, что заставило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.

Отмечается, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, хотя надеются на возобновление прогресса. Несколько официальных лиц заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед. По словам одного из американских чиновников, отсутствие прогресса на местах является одной из причин, почему украинские силы чаще наносят удары на российской территории, чтобы попытаться продемонстрировать уязвимость России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал генералу Марку Милли, что украинские войска продвигаются шаг за шагом, но тяжелые бои продолжаются. Эти последние оценки демонстрируют заметное изменение оптимизма в начале контрнаступления. По словам официальных лиц, эти ожидания были нереалистичными и сейчас способствуют давлению на Украину со стороны некоторых на Западе, чтобы начать мирные переговоры, включая рассмотрение возможности территориальных уступок. Кроме того, некоторые опасаются, что увеличение разрыва между ожиданиями и результатами спровоцирует игру в обвинение между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может создать разногласия внутри альянса, оставшегося в основном неприкосновенным в течение почти двух лет войны.

Возможно, контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем хотелось бы западным лидерам, но новый анализ британского аналитического центра показывает, что это потому, что те же западные лидеры двигались слишком медленно, чтобы отправить Украине необходимые танки, бронетехнику и боеприпасы, пишет The Times .

В анализе , опубликованном Королевским объединенным институтом исследований обороны и безопасности, который считается одним из ведущих аналитических центров в области обороны и безопасности, сделан вывод, что западные официальные лица слишком долго сомневались в направлении ключевого оружия. В нем говорится, что решения были отложены, хотя более года назад было широкое понимание того, что потребуется Украине, чтобы отбросить российские силы и вернуть территории на востоке и юге. Эти выводы повторили предупреждения президента Украины Владимира Зеленского, которые он дал союзникам перед контрнаступлением, что началось в начале июня. А старший эксперт по сухопутной войне, автор анализа Джек Уотлинг сказал, что война в Украине подчеркнула значительные недостатки в том, как западные правительства реагируют на растущие угрозы.

Стратегия дикобраза Украины непосильна для России

В одном из блогов The Washington Post автор говорит, что, пока украинская армия идет вперед в дорогом летнем наступлении, которое еще не принесло прорыва, в Киеве и Вашингтоне ощущается разочарование. Возможно, уместно вспомнить одну из скрытых сильных сторон Украины. Представители администрации Байдена назвали это "стратегией дикобраза". Дэвид Игнатиус перефразировал описание будущего вызова одним чиновником Белого дома в январе 2022 года, за месяц до того, как президент России Владимир Путин начал свою полномасштабную атаку: "Как Соединенные Штаты и их союзники могут помочь Украине превратиться в дикобраза – колючую, упрямую нацию, которую было бы трудно переварить вторгшейся российской армии?"

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Что бы вы еще ни говорили о войне в Украине, эта стратегия сработала. Украина оказалась абсолютно непереваримой для российских военных. Нападение Путина на Киев в первые месяцы было катастрофическим провалом. Дикобраз оттеснил захватчиков в прошлом году в Харькове и Херсоне. И сейчас, километр за километром, Украина медленно продвигается к югу и востоку. Россия не поглотила Украину и, пожалуй, никогда не поглотит. Цель Украины теперь изменилась от блокирования оккупантов до их изгнания. Но прорвать российские минные поля было очень тяжело – и это стоило дорогих жизней и оборудования. Украина еще может добиться своей цели перерезать российский коридор в Крым в этом году и поставить этот приз под угрозу. Но всего через три месяца осенние дожди, скорее всего, остановят продвижение Украины.

Путин может представить, что он может превратить Украину в еще один замороженный конфликт, если будет затягивать боевые действия. Но поколение украинцев учится ненавидеть россиян, а партизанская борьба будет продолжаться. Цель Украины состоит в том, чтобы опровергнуть заявление России об аннексии и показать, как дорого это обойдется, сказал один высокопоставленный чиновник США. Простой факт в том, что Россия душит Украину. Проглотить дикобраза не станет легче, сколько бы ни шла война.

NYT пишет , что Черное море, которое в основном игнорировалось во время войны в Украине, внезапно стало котлом военной и геополитической напряженности. Регион очень важен для Москвы, Украины и Запада. Российские военные корабли патрулируют поверхность Черного моря, запуская ракеты по украинским городам, создавая фактическую блокаду, угрожая любому судну, которое может попытаться ее пробить.

Осматривая поверхность воды, украинские морские дроны незаметно несут взрывчатку в сторону российских портов и судов, что становится все большей угрозой в арсенале Киева. В воздушном пространстве над международными водами летают самолеты и беспилотники НАТО и союзников, собирающие разведывательные данные, которые используются для подавления вторжения Москвы, даже когда Россия заполняет небо собственной авиацией.

Черное море, граничащее с Украиной, Россией и тремя странами НАТО, но порой не замечаемое во время войны, становится все более опасным котлом военной и геополитической напряженности после решения Москвы в прошлом месяце расторгнуть соглашение о безопасной перевозке украинского зерна. Отдаленное от ожесточенных боев на фронте, Черное море, тем не менее, ставит Россию и страны НАТО в такую близость, которой нет на других театрах войны, таких как оборона Киева или битва за Бахмут, увеличивая риск конфронтации.

Пытается ли Китай остановить войну в Украине?

Китай, безусловно, важнейший союзник и торговый партнер России, является единственной страной, которая может иметь рычаги влияния, чтобы заставить Владимира Путина переосмыслить свою разрушительную войну в Украине. Пока президент Си Цзиньпин отказывался использовать это полномочие; в большинстве своем он делал совершенно противоположное, разоблачая при этом лицемерие Пекина. Так, в феврале Китай предложил план из 12 частей, якобы направленный на урегулирование войны, а накануне вторжения провозгласил безграничное партнерство с Россией и способствовал агрессии Кремля. В марте этого года Си совершил трехдневный государственный визит к Путину. И только в апреле, на 14-м месяце полномасштабной войны, президент КНР впервые позвонил Зеленскому. Поэтому стоит отметить участие Пекина в переговорах в Саудовской Аравии по поводу украинской Формулы мира в минувшие выходные.

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Политика Китая непрозрачна, пишет The Washington Post , но его приоритеты в войне в Украине четкие, но также противоречивые. Стратегический альянс страны с Россией базируется главным образом на убеждении, что влияние Москвы полезно как противовес тому, что она считает гегемонией США. Однако китайские лидеры также настроены не рассматривать их как поощряющих агрессию Москвы, помня, что она играет особенно плохо в Европе, ключевом торговом партнере.

Проблема с позицией Пекина состоит в том, что его действия говорят громче, чем его слова. Больше всего, отказавшись критиковать вторжение Путина и способствуя законным интересам безопасности и беспокойству всех стран, Китай поддержал фальшивый нарратив России о жертвах. Правда заключается в том, что Путин является агрессором, развязавшим незаконную войну. Если Китай хочет играть конструктивную роль в продвижении мира, он должен сделать больше, чем посетить следующую конференцию, созванную Украиной. Кроме того, мир будет продолжать видеть, как Китай маневрирует тем, чем он был – дымовым занавесом, чтобы скрыть возможность неоправданной войны.