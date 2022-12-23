Французский лидер внезапно сорвался в США. Примечательно, что Макрон вдруг "зафонтанировал" антиамериканизмом синхронно с визитом Зеленского к Байдену. В Белом доме фактически вынесли приговор Путину, скоординировав совместные действия Вашингтона и Киева в новой фазе войны. Не менее показательна площадка, с которой мсье Эммануэль произносил эти неожиданные (на первый взгляд) спичи – Ближний Восток.

Макрону вдруг приспело сделать Европу "менее зависимой от США", требовать автономии (!) от Вашингтона, быть "внутри НАТО вместе с НАТО, но также не завися от НАТО". Последняя ремарка поражает своей нелепостью, провоцируя на пошлое: "И рыбку съесть, и…".

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Я не думаю, что Макрону снятся лавры де Голля, в свое время тоже имевшего определенные споры с союзниками по антигитлеровской коалиции. Тем более что они были вызваны физическим присутствием американского контингента в постнацистской Европе. Думаю, что Макрон – из-за возраста, – не мог застать и яростных протестов 80-х годов против размещения американских крылатых ракет MGM-31C Pershing в ответ на советские СС-20, нацеленные на европейские столицы. К слову, это протестное движение всячески поощрялось и "подогревалось" Москвой. Далек я и от мнения, что популярный французский политик вдруг начал кандидировать в клуб пожилых антиамериканистов Alliance of European National Movements со штаб-квартирой, заметьте, в Будапеште. Среди постулатов этого гериатрического террариума есть и такой: у России есть законные, так называемые "легитимные" интересы на постсоветском пространстве, и Запад должен их безусловно уважать.

Так все же — почему Макрон вдруг начал играть на поле своей соперницы на победных президентских выборах в этом году Марин Ле Пен, которая представляла ультраправый Национальный фронт, тоже кормившийся из рук Москвы?

Я не буду излагать здесь предположений, которые гуляют в сети и касаются личного окружения Эммануэля Макрона, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ. В частности, о его более чем телохранителе-алжирце. Пусть конспирологи доказывают свои теории своими силами.

Ответ, по-моему, кроется в другом – в вакууме лидерства на европейском континенте, открытой вакансии после ухода канцлерин Ангелы Меркель. Макрон очень хотел бы заменить ее, потому что, по его мнению, Старый мир пока не имеет адекватных кандидатур

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Ответ, по-моему, кроется в другом – в вакууме лидерства на европейском континенте, открытой вакансии после ухода канцлерин Ангелы Меркель. Макрон очень хотел бы заменить ее, потому что, по его мнению, Старый мир пока не имеет адекватных кандидатур.

Но Макрон должен понять одну вещь. Европа после Меркель (да, собственно, еще и в сумерки ее лидерства) изменилась кардинально. И, кажется, ей уже мало донимают проблемы с мигрантами, которыми "надоедала" берлинская фрау правительства членов ЕС, особенно тех, кто ближе к Средиземноморью. Обычный европейский обыватель вдруг понял ценность безопасности перед угрозой России, и то, что эта безопасность, как ни крути, в руках Штатов.

Макрон должен понять одну вещь. Европа после Меркель (да, собственно, еще и в сумерки ее лидерства) изменилась кардинально. И, кажется, ей уже мало донимают проблемы с мигрантами, которыми "надоедала" берлинская фрау правительства членов ЕС, особенно тех, кто ближе к Средиземноморью

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Новые члены Унии отвергли странные предложения Макрона предоставить России какие-то гарантии безопасности, совершенно резонно рассуждая, что: а) заботиться о "безопасности" насильника и террориста — безнравственно и отвратительно; б) кровавые уроки собственных национальных историй Чехии, Польши, стран Балтии доказывают, что Россию таки нужно уничтожить как субъект, иначе последующие поколения будут иметь те же хлопоты.

Вообще восточный фланг Евросоюза Макрон-антиамериканист может считать утраченным. Именно здесь, именно из-за угрозы Москвы, здесь благосклонны к обозримым и реальным средствам обороны вроде Patriot и штатовских военных баз, а не к пустым, для отвода глаз "патриотических" разглагольствований об "автономии" Европы. Полякам, чехам, словакам, балтам плевать на претензии мсье Эммануэля быть представителем ЕС на каких-то там "переговорах" с бункерным дедом. А что такие желания есть, говорит ревнивая филиппика французского лидера: "нужно всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция". Ему даже не подозревает, что эти переговоры будет вести Украина.

Полякам, чехам, словакам, балтам плевать на претензии мсье Эммануэля быть представителем ЕС на каких-то там "переговорах" с бункерным дедом

Геноцид, который оказывает путинская Россия в Украине, положил конец времени, когда никому не известному Макрону удалось овладеть властью, его звездным временем. Liquid modernity – "текущая современность" (по Зигмунту Бауману), когда все размыто и нет границ между принципами и нормами, ни друга, ни врага, ни войны, ни мира, ни закона, ни беззакония, скончалась в Буче и Ирпени, в Мариуполе и Еленовке. Теперь все предельно четко: господин или пропал. Если Макрон и дальше будет адвокатировать Москву, заботясь и о собственном политическом интересе, то он рискует остаться в роли тире этого категорического силлогизма.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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