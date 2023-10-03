Почему MAGA хочет предать Украину, историческая встреча ЕС в Киеве и посланное предупреждение для России. Акценты мировых СМИ 3 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро воскресенья, 3 октября.

Почему MAGA хочет предать Украину и что на самом деле получают США, помогая Киеву

Федеральное правительство США избежало закрытия, потому что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на рассмотрение законопроект о финансировании без включения помощи Украине, который мог быть поддержан только голосами демократов, поскольку республиканцев он не удовлетворял, поскольку не содержал никаких сокращений расходов, кроме одной – средств для Украины . В то же время, демократы ожидают отдельного голосования по помощи Киеву, и Байден заверил, что якобы договорился с Маккарти.

Американский профессор и автор статьи Пол Кругман для The Times говорит , что ничто другое, как переворот, не может удовлетворить эту врожденную ярость. Но Маккарти, очевидно, думал, что сможет уменьшить негативную реакцию на его соглашение с демократами, предавая или по крайней мере делая вид, что предает Украину. Очевидно, этого хочет MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку великой снова" – лозунг кампании, который используется в американской политике и был популяризирован Дональдом Трампом – Авт.). Но почему?

Какие бы антиукраинские голоса вроде Илона Маска ни звучали, дело не в деньгах. Правые сторонники жесткой линии как в Конгрессе, так и за его пределами утверждают, что расстроены суммой, которую США тратят на поддержку Украины. Но если бы они действительно заботились о финансовом бремени помощи, считает автор, они бы приложили минимум усилий, необходимых для получения правильных цифр. Нет, помощь Украине не подрывает будущее социального обеспечения, не делает невозможной защиту американской границы и не потребляет 40% ВВП Америки. На самом деле, расходы США для Украины составляют небольшую часть того, что они потратили в Ираке и Афганистане, и здесь не надо забывать, что украинцы воюют и погибают, отмечает автор.

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Почему тогда политики MAGA хотят отрезать Украину? Ответ, к сожалению, очевиден. Что бы ни говорили сторонники жесткой линии – республиканцы, они хотят победы Путина. По словам американского профессора, они считают жестокость и репрессии режима Путина достойными удивления чертами, которые Америка должна подражать. Они поддерживают потенциального диктатора дома и благосклонно относятся к настоящим диктаторам за границей. Поэтому, добавляет профессор, не следует обращать внимание на все эти жалобы о том, сколько США тратят в Украине. Они не оправдываются фактической стоимостью помощи, а люди, утверждающие, что их беспокоит стоимость, действительно не заботятся о деньгах. По сути они являются врагами демократии как за рубежом, так и дома.

Колумнист The Washington Post Макс Бут говорит, чтобы совершить правильные действия для Украины, спикеру Палаты представителей Кевину Маккарте (республиканец из Калифорнии) теперь придется выступать против растущей части республиканцев. (А), однако, крайне важно, чтобы он продемонстрировал хоть хребет и немедленно вынес на рассмотрение законопроект о финансировании Украины. Это не только правильно с моральной точки зрения – США обязаны поддерживать демократию, отражающуюся от неспровоцированного вторжения, – но это также правильно со стратегической точки зрения, считает автор. На самом деле, трудно придумать любую внешнеполитическую инициативу США после окончания холодной войны, которая была бы более успешной или более важной, чем помощь США Украине.

Это невероятная инвестиция, особенно в сравнении с участием США в других последних войнах – в Афганистане и Ираке. Война в Украине также поражает по сравнению с другими войнами-прокси, для поддержки которых республиканцы во время администрации Рейгана сделали так много – от Афганистана до Никарагуа и Мозамбика. По словам автора, финансируя Украину, США укрепляют трансатлантические связи и сохраняют веру в своих ближайших союзников. Если бы Америка отрезала Украину, то это была бы неописуемая измена не только народу Украины, но и всей Европы. Остановка российской агрессии является экзистенциальным вопросом для всего континента. Поддержка Украины также необходима для сдерживания китайской агрессии.

По иронии судьбы, многие правые утверждают, что хотят разрешения конфликта путем переговоров, делая все возможное, чтобы у Путина не было стимула к серьезным переговорам. И все же, чем больше республиканцы ставят под угрозу помощь Украине, тем больше вероятность, что Путин предположит, что он сможет пережить Запад и будет продолжать борьбу, отмечает Макс Бут. Поэтому Маккарти не может позволить группе MAGA заблокировать лучшую инвестицию, которую Соединенные Штаты могут внести в собственную безопасность.

Другой автор Джош Рогин говорит, что те, кто хочет изъять американскую помощь из Украины, не понимают разрушительных последствий, которые будет иметь такой шаг для многих других стран — и особенно тех, которые находятся в поле зрения Владимира Путина. Для небольшой восточноевропейской страны Молдовы международная поддержка соседа Украины является стержней ее собственной безопасности. Снятие этого сейчас обречет регион на гибель и создаст ужасающий прецедент во всем мире, говорится в статье The Washington Post .

Если некоторым республиканцам удастся резко сократить помощь США Украине, хрупкая ситуация в Молдове может рухнуть, а вдохновленное Москвой насилие может распространиться. Попеску также утверждает, что отказ от Украины вдохновит агрессоров в других регионах атаковать своих меньших, более слабых демократических соседей. Путин считает военный компонент лишь частью своей многогранной войны с Западом, поэтому Соединенные Штаты и их союзники должны думать о своем ответе таким же гибридным способом. Прекращение помощи США Украине сейчас приведет к значительно большим затратам в будущем — и оставит многие другие страны на милость Путина.

The Times также пишет , что стратегия России выиграть войну в Украине состоит в том, чтобы пережить Запад. Но как Владимир Путин намерен это сделать? Американские официальные лица заявили, что они убеждены, что Путин намерен попытаться положить конец поддержке Украины со стороны США и Европы, используя свои шпионские агентства для пропаганды в поддержку пророссийских политических партий и разжигая теории заговора с помощью новых технологий. Российская дезинформация направлена на усиление поддержки кандидатов, выступающих против помощи Украине, с конечной целью прекратить международную военную помощь Киеву.

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Москва также, вероятно, будет пытаться содействовать пророссийским кандидатам в Европе, видя потенциальную благодатную почву благодаря недавним результатам. На парламентских выборах в Словакии в воскресенье выиграл пророссийский кандидат. Помимо национальных выборов Россия может попытаться повлиять на выборы в Европейский парламент в следующем году, говорят чиновники.

Что касается президентских выборов 2024 года, американские спецслужбы считают, что ставки для Путина еще выше. Конечной целью России было бы помочь взорвать кандидатов, поддерживающих Украину, и изменить политику США. Некоторые официальные лица США сомневаются в том, что Россия сможет это сделать. Но даже если Москва не сможет повлиять на окончательный результат выборов, россияне могут считать, что они могут разжечь достаточное количество дебатов по поводу помощи Украине, чтобы будущему Конгрессу было сложнее принять дополнительную поддержку, заявили в США.

Электоральная политика кусает поддержку Украины и историческую встречу министров ЕС в Киеве

Электоральная политика начинает кусать поддержку Украины, пишет BBC . Речь идет о финансовой помощи от США, в отношении которой возник конфликт в Конгрессе, а также выборы в Словакии, где победила партия пророссийского политика, предстоящие выборы в Польше, где тоже раздаются сомнения в поддержке Украины. Но кроме электоральной политики, то же касается и других проблем, будь то глобальный кризис стоимости жизни или чрезвычайная климатическая ситуация. Недавно на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций было видно, что Украина перестала быть автоматически на первом месте повестки дня.

Первые личные выступления президента Владимира Зеленского в Ассамблее ООН и Совбезе не вызывали такого внимания, как раньше. Дипломаты заметили, что украинская делегация потеряла блеск, поскольку лидеры стран Глобального Юга настаивали на своих планах. Все это то, на что давно надеялись кремлевские стратеги. Дипломаты считают, что Владимир Путин хочет переждать Запад, продолжая боевые действия до тех пор, пока Украина не станет терять международную поддержку и не будет искать политическое урегулирование. Западные лидеры настаивают, что у них есть выносливость держать курс и проявлять больше стратегического терпения, чем ожидает Россия. Следовательно, министры иностранных дел ЕС посетили Киев в понедельник, впервые встретившись там коллективно в знак поддержки.

Так что Украина играет в длинную игру, говорят в статье. Ключевые фигуры в правительстве давно предполагали, что поддержка Запада со временем может смягчиться. Они были готовы к капризам трансатлантических избирательных циклов. И они знают, что подлинная проверка единства Запада может произойти позже, в двух ключевых моментах. Во-первых, если в следующем году Дональд Трамп будет переизбран президентом и он ограничит поддержку США, тогда Украина столкнется с серьезным решением о том, как долго она может продолжать борьбу. Во-вторых, если конфликт будет каким-то образом прекращен, союзникам может быть трудно объединиться вокруг компромиссов, которые могут понадобиться для достижения политического урегулирования.

Вместе с тем Украина собирается получить еще миллиарды евро в виде военной помощи, а также обучение пилотов-истребителей, о чем заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель после исторической встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве, сообщает The Guardian . Высокий представитель ЕС по иностранным делам сказал, что 27 стран блока остаются преданными помощи Украине победить жестокую и бесчеловечную Россию. ЕС предложил двусторонний пакет стоимостью 5 миллиардов евро для Вооруженных сил Украины. Страны ЕС научат 40 тысяч солдат, обеспечат специальную подготовку для пилотов истребителей и углубляют связи между оборонными компаниями ЕС и Украины.

Комментарии Борреля прозвучали после переговоров министров иностранных дел ЕС с президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч в ООН это был первый раз, когда они собрались за пределами территории ЕС, и первый неформальный саммит, который состоялся в зоне боевых действий. Встреча направила сильный сигнал солидарности и поддержки, добавил высокий представитель ЕС, более чем через 18 месяцев после полномасштабного вторжения России. По его словам, Украина борется за выживание перед лицом несправедливого и незаконного нападения.

В Брюсселе уже указали, что Украина достигла некоторых целей на пути членства в ЕС. Теперь ему нужно создать послужной список, например в создании предыдущего каталога приговоров в судах. На саммите также был одобрен мирный план Зеленского из 10 пунктов. Это была "единственная игра в городе", сказал Боррель. План предусматривает полное восстановление границ Украины в 1991 году и возвращение российских войск на дом. В прошлом году это дважды обсуждалось представителями национальной безопасности, но не на таком уровне. Как отмечается, расширение ЕС будет главной темой повестки дня на двух саммитах в Испании на этой неделе – одном из премьер-министрами стран-членов и втором, более широком заседании с участием лидеров 46 европейских стран, включая 9 стран, стоящих в очереди на присоединение в ЕС, такие как Молдова и западнобалканские государства.

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В то же время BBC пишет , что Россию предупредили не рассчитывать на усталость Европы из-за поддержки Украины во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Киеве. Да, это первый случай, когда ассамблея проходила за пределами блока. Украина не член ЕС, но хочет присоединиться. Встреча состоялась через день после того, как дальнейшее военное финансирование Украины было исключено из бюджетного соглашения США в последнюю минуту.

Главный представитель ЕС по политике Жозеп Боррель назвал продолжающуюся в Украине войну экзистенциальным кризисом. По его словам, устоявшийся и предсказуемый — это то, к чему блок стремится своей военной поддержкой, и хочет подчеркнуть тот факт, что поддержка и санкции продолжают голосоваться государствами-членами. А министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что это также сообщение России: "Она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем там еще долго". Кроме того, в Кремле утверждают, что считали, что усталость от конфликта будет расти как в Европе, так и в США, но Вашингтон продолжит непосредственное участие в войне.

Украина достигла определенного прогресса в отпоре России – расширяя брешь в обороне России на юге Запорожской области. Но внутри ЕС появляются трещины. Примечательно, что две страны, у которых больше всего проблем с Украиной, Польша и Венгрия, не направили своих министров иностранных дел в Киев, а вместо этого представлены на государственном уровне. Следовательно, политические события в ЕС, включая недавние результаты выборов в Словакии, поляризационную избирательную кампанию в Польше, где внимательно проверяется поддержка Украины, и длительные попытки Венгрии заблокировать западную помощь, означают, что задача ЕС создать полное единство среди своих членов будет нелегкой.

The Times также пишет , что восстание малых городков проявило большую обеспокоенность Германии по вооружению Украины. Когда руководители правительства Саксонии узнали, что Rheinmetall, известнейший немецкий производитель оружия, рассматривает возможность строительства нового завода по производству боеприпасов в бывшей восточногерманской земле, они увидели угрозу экономического бума.

Как объясняется, бунт в маленьком Гроссенгайне, который, возможно, легко отбросить как политику малого городка, на самом деле демонстрирует гораздо большее беспокойство среди некоторых немцев, особенно на бывшем коммунистическом Востоке, по поводу обязательств их страны вооружить Украину, несмотря на провозглашенный канцлером Zeitenwende, то есть поворотный момент к более решительной внешней политике. В более широком плане многие немцы все еще испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, чье нацистское прошлое заставило ее неохотно инвестировать в военную мощь. Вид из Берлина – это одно; политические реалии на местах другие.

Ядерные испытания в РФ и строительство первой подземной школы в Украине

Россия может планировать испытание ракеты с ядерным двигателем, пишет The Times . Визуальные данные из удаленной базы в Арктике показывают, что подготовка к запуску отражает предшествующие предварительным испытаниям. Спутниковые снимки и авиационные данные свидетельствуют о том, что Россия, возможно, готовится опробовать экспериментальную крылатую ракету с ядерным двигателем – или, возможно, не так давно испытала такую – с теоретическим радиусом действия тысячи километров.

Перемещение самолетов и транспортных средств на базе и вблизи нее в отдаленном арктическом регионе России согласуется с подготовкой к испытаниям ракеты, известной как "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall, в 2017 и 2018 годах. Эксперты говорят, что эта ракета опасна не только своей способностью нести мощную ядерную боеголовку, но и выбрасывать вредные радиоактивные выбросы, если ракета взорвется или нарушит работу во время испытания. В случае ввода в эксплуатацию "Буревестник" будет считаться частью российского ядерного арсенала в соответствии с договором о сокращении ядерных вооружений, который Москва подписала в 2011 году. Настоящее соглашение ограничивает общее количество боеголовок и средств доставки, которые страна может развернуть. В конце концов некоторые эксперты отмечают, что испытание ракеты будет признаком того, что Россия движется в неправильном направлении.

Фото: Planet Labs/The New York Times

В восточной столице Украины Харькове построят первую в стране полностью подземную школу, чтобы оградить учащихся от частых бомбовых и ракетных атак России, заявил мэр города Игорь Терехов. В то время как многие школы в прифронтовых регионах в течение войны были вынуждены преподавать онлайн, Харьков организовал около 60 отдельных классов на своих станциях метро перед начавшимся 1 сентября учебным годом, создав пространство для обучения более 1000 детей, сообщает The Guardian

Харьков, второй по величине город Украины, имел население более 1,4 миллиона до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Части города расположены менее чем в 35 км от российской границы, и он почти каждый день подвергается российским ракетным атакам, которые могут поразить еще до того, как жители смогут добраться до хранилищ. Насколько велика будет школа или когда она откроется, неизвестно. Но, по словам Терехова, финансирование школ ни в этом, ни в следующем году не будет сокращено ни на гривну, добавив, что Харьков – самый умный город в Украине благодаря своему образовательному сообществу.