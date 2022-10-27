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OPINION

Почему Ксения Собчак сбежала из России

27 октября, 2022 четверг
08:15
Мнение Виталий Портников

Альтернатива очень проста. Это не выбор между молчанием и спокойным существованием. Это альтернатива между эмиграцией или тюремным заключением

Теперь и Ксения Собчак вынуждена была буквально бежать из Российской Федерации. В то время, когда в ее загородном доме спецслужбы проводили обыски, а ее ближайших помощников задержали и, вероятно, в ближайшее время будут помещены в СИЗО. Конечно, для того, чтобы давать показания против Ксении Собчак.

Утверждают, что донос на Ксению Собчак, который позволит Следственному комитету России сшить дело об организации преступной группы, написал лично Сергей Чемезов, глава Ростеха и один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина.

Что же произошло? Почему Путин на этот раз решил репрессировать представительницу одной из ближайших ему в течение всей его биографии семей? Ведь отец Ксении Анатолий Собчак был, можно сказать, политическим ментором Путина в первый период карьеры будущего российского президента. Это именно тот человек, за которым Путин носил чемоданы. И вопрос даже не в том, не присматривал ли Путин за Собчаком по поручению КГБ СССР, или действительно нашел работу в Санкт-Петербургской мэрии после завершения службы в КГБ. Но связь между Путиным и Собчаком очевидна. Путин даже способствовал, уже во времена независимой демократической России, бегству Собчака в Париж тогда, когда ему, уже бывшему мэру Санкт-Петербурга, угрожало уголовное преследование. Между прочим, возможно, именно он мог способствовать теперь бегству самой Ксении Собчак.

Как и в случае с Анатолием Собчаком, это билет в один конец. Собчак мог вернуться в Россию практически сразу после того, как Путин стал президентом РФ. Но вскоре умер при до сих пор невыясненных обстоятельствах от сердечного приступа в Калининградской области.

Но, как и в случае с Анатолием Собчаком, это билет в один конец. Собчак мог вернуться в Россию практически сразу после того, как Путин стал президентом РФ. Но вскоре умер при до сих пор невыясненных обстоятельствах от сердечного приступа в Калининградской области.

Ксения Собчак, если ее действительно обвинят в организации преступной группировки, сможет вернуться в Россию, вероятно, уже после завершения эпохи Владимира Путина. Потому что одно дело – разрешить бежать, а другие дело – разрешить жить.

Много лет Ксения Собчак была, можно сказать, политическим спойлером Путина, играла роль "альтернативы". Ее мать – Людмила Нарусова, – до сих пор является членом верхней палаты российского парламента – совета федерации. Да-да, именно она — тот член совета, который пытался спросить у коллег после аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, в каких же границах теперь находится Россия. И, конечно, госпожа Нарусова не получила ни одного вразумительного ответа. Ибо члены верхней палаты до сих пор не знают, где сейчас заканчивается граница их террористической родины. Но зачем об этом спрашивать вслух?

То, что Собчак больше нет места в России, свидетельствует, что нет места в России и тому путинскому режиму, который действовал до 24 февраля 2022 года.

То, что Собчак больше нет места в России, говорит, что нет места в России и тому путинскому режиму, который действовал до 24 февраля 2022 года. До начала великой войны с Украиной этот режим предусматривал определенные возможности дискуссии даже по принципиальным вопросам своего существования. Да, конечно, нельзя сомневаться в территориальной целостности Российской Федерации и говорить, что Крым – часть Украины, но можно было озвучивать определенные сомнения в целесообразности операции по оккупации Крыма. Да, никоим образом нельзя повлиять на переизбрание Путина президентом несметное количество раз, зато можно говорить о том, соответствует ли обнуление сроков президентства интересам Российской Федерации. Да, очевидно, радикальным, по мнению властей, медиа нет места в российском информационном пространстве, но Эхо Москвы или даже Новая газета еще не могут существовать.

После 24 февраля все изменилось до неузнаваемости. Авторитаризм совсем стал тоталитаризмом. Владимир Путин однозначно превратился в Адольфа Гитлера. А диктатору такого уровня не нужны даже спойлеры, которые когда-то демонстрировали его готовность если не выслушивать альтернативные мнения, то хотя бы терпеть их.

Владимир Путин однозначно превратился в Адольфа Гитлера. А диктатору такого уровня не нужны даже спойлеры, когда-то демонстрировавшие его готовность если не выслушивать альтернативные мнения, то по крайней мере терпеть его

Сейчас какое-либо альтернативное мнение и даже присутствие в России людей, когда-то выражавших альтернативные мнения, не нравится власти. Она делает все, чтобы вытеснить этих лиц за пределы РФ. Если эти люди не желают "выжиматься", то посадить их. Альтернатива очень проста. Это не выбор между молчанием и спокойным существованием. Это альтернатива между эмиграцией или тюремным заключением.

Случай с Ксенией Собчак также должен быть наглядным примером для всего российского общества. Если Путин не пожалел Собчак, — ну, ладно, дал ей возможность уехать через Беларусь, — то людям, менее близким к нему исторически, он точно такого шанса уже не даст. Не стоит думать, что отмолчавшись, ты выживешь. Нет! Молчание – уже не золото, оно просто отсрочка приговора.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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