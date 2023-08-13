Незаконно установлено сооружение для переправы через Керченский пролив — не "крымский", а Керченский мост. Именно за него и взялись...

Но ничего, до Крымского моста на Москве очередь тоже дойдет...

Добавлю объяснение:

Это название, введенное и используемое российской пропагандой. Скрытое значение — мост, ведущий в Крым из РФ. Оно формирует наше сознание, программирует через ориентиры.

Крымский мост в Москве назван так, потому что исторически оттуда начинался путь в Крым, по которому московиты возили дань крымским ханам.

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Но это название для моста через Керченский пролив абсурдно даже для жителей Крыма, потому что ведет их не в Крым, а на Кубань...

Следовательно, для нас, как украинцев, включая крымчан, это название абсурдно с географической точки зрения (уже не говоря о политической).

Если после деоккупации Крыма и Кубани отстроят мост, то он для нас может стать именно Кубанским, а не "Крымским".

Но, скорее всего, его будут называть под названием ближайшего населенного пункта — Керченский, что указывает на место его расположения. По аналогии с Чонгарским или Геническим.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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