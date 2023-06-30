Написал однажды колонку, почему Крым — не Тайвань. Ясно, что от результатов нашей борьбы за полуостров зависит и судьба острова, но я не об этом.

Я о том факте, что Украина может в рамках восстановления своей территориальной целостности вернуть Крым, а КНР не может таким образом обосновать войну с Тайванем. Причина проста – Крым был частью Украины, отобранной силой другим государством – Россией. А Тайвань с КНР – это последствия гражданской войны в самом Китае.

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И если положить руку на сердце, это не КНР – центр, а Тайвань – сепары. Всё наоборот. Это Тайвань – настоящий Китай, а КНР – успешные мятежники, от которых центральная легитимная власть спаслась на далеком острове. Ну, с чего Аксенов свой "Остров Крым" списал?

Но я не пишу, кто здесь прав, а кто нет, или какой Китай настоящий другой. Я даже не отрицаю теоретическую возможность силового завершения той гражданской войны. Я только обращаю внимание, что кейсы Крыма и Тайваня слишком разные в своем генезе, чтобы ими можно было оправдывать друг друга.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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