Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер"?
В России глубинный народ начал очень активно обсуждать тему двойников
В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив.
Откуда такая активность?
В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника. Поэтому политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос следует довести до абсурда.
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Поэтому запустили Соловьева, канал "генерал СВР" и т.д. Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Потом эта тема их догонит, конечно, но это будет потом.
Но, что россиянам еще важно, так это то, что украинцы, несмотря ни на что, продолжат активно слушать бредни Соловья и верить его фигне.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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