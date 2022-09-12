Почему контрнаступление ВСУ на Херсонщине медленнее Харьковского. Объяснение Резникова
Херсонщина, по словам министра обороны, специфичная ландшафтом, способствующим более успешной обороне
Об этом Алексей Резников рассказал в интервью Financial Times.
"Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи", - сказал министр обороны.
К тому же 1 200 чеченских солдат было направлено на усиление русских позиций. По словам министра, они используются, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.
Тем не менее, заявил Резников, ВСУ нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.
- Глава Херсонской ОВА сообщает, что в Херсонской области оккупанты похищают людей и грабят дома.
- По сообщению ОК "Юг" 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
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