20 октября административное управление штаба Сухопутных войск ВСУ разослало приказ с пометкой "срочно" ко всем подчиненным воинским частям и соединениям всех уровней предоставить информацию о членах руководящих органов политических партий, мобилизованных в ряды ВСУ. Военные командиры должны указать фамилию, партийную принадлежность, название должности в руководящем органе армии и предоставить указанную информацию админуправлению КСВ до 25 октября.

Какие вопросы это вызывает?

1. На каком законном основании административное управление штаба КСВ собирает информацию? Ведь армия не имеет никакого отношения к политической деятельности, и не должна этим интересоваться вообще. Когда военнослужащие мобилизуются, их никто не спрашивает о политических взглядах и статусах.

2. Какая причина побудила начальника административного управления полковника N оторваться от своих прямых обязанностей и заинтересоваться политическими взглядами в армии? Это собственная инициатива N, приказал ли ему кто-то так сделать? Можно было бы подумать, что с документооборотом в КСВ полный порядок, все рапорты вовремя рассмотрены, все запросы обработаны, военнослужащие вовремя получают необходимые ответы и документы, но, к сожалению, бумажное бремя висит игом на шее военных.

Читайте также: Почему у нас до сих пор нет министерства красивых роликов?

Зачем к этому прилагается еще и вопрос о политической принадлежности военнослужащих? Зачем во время боев отнимают время у командиров воинских частей, чтобы они спрашивали подчиненных о политических взглядах и партийном статусе, какая в этом военная необходимость?

3. Не выглядит ли это опасной попыткой втянуть армию в политическую кампанию на стороне одной из политических сил? Разве не понимает административное управление КСВ, что такой опрос не имеет никакого значения для защиты страны, а наоборот может стать началом очень опасной политизации на официальном уровне, и потом могут быть другие вопросы о политических взглядах в армии, о лояльных и не лояльных с точки зрения политики военнослужащих? Если власти нужно собирать информацию о политических взглядах в армии, то зачем это делается через Командование Сухопутных войск, разве это относится к задачам и функциям сухопутных войск?

Читайте также: Арестович и выборы

Надеюсь, командование Сухопутных войск разберется в ситуации и даст обществу и армии объяснение требований административного управления.

Потому что возникает вопрос, нет ли в этом приказе признаков превышения служебных полномочий и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц?

Источник

Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.