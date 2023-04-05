Я почему-то второй день уже думаю о Коломойском. Результатом его доблестной бизнес-деятельности в Привате стало минус шесть ярдов зелени (сколько из них он тупо украл, а сколько просто прос*ал, в данном случае не столь важно).

Не знаю, сколько он украл из Укрнафты (спасибо Юлии Владимировне и ее специальному закону), но вряд ли меньше ярда. О невероятных средствах, которые он отмывал для других через европейские филиалы Привата, мы также читали. Сами понимаете, что делалось это не бесплатно и там тоже речь идет о цифрах с девятью нулями. А суперэнергозатратные ферросплавные заводы со "специальным" тарифом на электричество? А авиакомпания, которую он бросил в банкротство с огромными долгами, заранее основав новую? Et cetera, et cetera…

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А суперэнергозатратные ферросплавные заводы со "специальным" тарифом на электричество? А авиакомпания, которую он бросил в банкротство с огромными долгами, заранее основав новую? Et cetera, et cetera…

Учитывая все это, Бенцион Валерьевич должен весить сегодня (с партнером) ярдов десять, по меньшей мере. А ни один эксперт им больше двух напару не дает. Вот вам и выдающийся бизнес-талант.

Хотя, конечно, учитывая, что после всех этих подвигов и уголовного преследования в США он остается на свободе и в статусе миллиардера, определенный талант там есть.

Только вот какую дефиницию ему дать, я не знаю.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

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