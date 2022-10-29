Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

По словам президента, Россия сознательно блокирует "зерновое соглашение" и начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре. В "зерновом коридоре" накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель.

"Сегодня более 2 млн тонн продовольствия стоят в море. Это означает, что для более 7 млн потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие – очень разные страны, из разных частей мира… Но они все равно могут быть дестабилизированы из-за этого российское решение заблокировать экспорт. Минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и обеспечивают безопасность зерновому коридору", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины требует жесткой международной реакции.

"Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке". Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса, но почему это какая-то кучка лиц где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Украина была и может быть и дальше быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", - говорится в видео.

Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

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