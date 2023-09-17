Спровоцировал его певец Сергей Бабкин, записав и выложив на своем YouTube – канале трек с красноречивым названием "Зрада". Содержание песни сводится к банальщине, которую украинцы слышали все девять лет после победы Революции Достоинства и соответственно российского вторжения: мол, не все так однозначно. Этот лозунг косвенно использовался во время предвыборной кампании Владимира Зеленского, и сам уже избранный президент произнес в новогодней речи`2020 реально программную для его политики фразу о "какой разнице".

Далее лучше цитировать языком оригинала:"Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову - или житель Краматорска, говорящий на родном русском языке? Той, хто вивчив українську мову – чи той, хто не хоче цього робити? Хто каже – я тебе кохаю, чи — я тебя люблю? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. Немає різниці, біля якого пам`ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Неважливо, як названа вулиця, якщо вона світла й заасфальтована". Два года и пятьдесят пять дней спустя российские бомбы дали понять: разница таки есть. Понимание пришло слишком поздно. А до некоторых до сих пор доходит, как до жирафа.

Артист Бабкин критикует украинцев за так называемую зрадофилию. По сути он положил на музыку упомянутую выше новогоднюю речь артиста Зеленского. Правда, к тому моменту последний уже пол года как был политиком и главой воюющего государства. Хотя актером остался. На наружную аудиторию это работает в целом хорошо. Но внутренняя аудитория это воспринимает все хуже. Яркий пример тому – скандальный для действующей власти социологический опрос, согласно которому 78% украинцев считают именно Владимира Зеленского как президента ответственным за коррупцию. Итак, эмоционально сыгранные вечерние "видосики" уже исчерпывают себя.

Конспирология просит продвигать следующую версию. Сегодня глава воюющего государства не имеет морального права продвигать те же тезисы, что и два года назад. Однако поклонники формата "какая разница" никуда не делись, и эти люди действующей власти мировоззренчески близки.

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Беда в том, что масштабная российская агрессия, ежедневные обстрелы и разрушения, ежедневная гибель взрослых и детей, упомянутую прослойку общества маргинализировали. Поскольку "какая разница" – составляющая уютного для носителей такой философии "русского мира", маргинальным становится и сам "русский мир". Еще немного – и он окажется на грани вымирания и на грани выживания именно в Украине.

Теперь прошу внимания. Наша война с Россией – война за выживание и сохранение украинской идентичности. Именно поэтому активные, сознательные, национально ориентированные граждане по мере своих сил противятся попыткам уничтожить Украину, украинцев и украинское. И все чаще с обороны переходят в атаку, наступая на всех фронтах дерусификации, десоветизации, деколонизации. Но адепты "какой разницы" тоже не хотят быть уничтожены! Они также готовы отстаивать собственную идентичность! Поэтому "русский мир" внутри страны тоже сопротивляется украинскому миру. И – внимание, конспирологи! – такие полномочия апологетам "какой разницы" неофициально, тайком делегировал лично глава государства.

По сути, Украина воюет на два фронта: с явным оккупантом и теми, кто оккупантам подпевает. Народный депутат Николай Княжицкий цитирует в этом контексте жительницу села Прикарпатья, которая считает: даже победа на фронте не завершит войну, пока российская церковь и ценности будут господствовать в Украине. И от себя добавляет: "русский мир" внутри воюющей с ним страны до сих пор остается нетронутым.

Печальная песня Сергея Бабкина – свеженький тому пример. Он обесценивает дерусификацию и деколонизацию, заявляя, например: украинские дети имеют право смотреть российские мультики и родителей за то ссорить грех. Или опускается к удельно русскому знаку уравнение между украинцами и салом: мол, не есть сало – это предательство. А еще полгода не прошло с тех пор, как за похожий клип "Волонтерочка" получил огромную волну праведного гнева его коллега по цеху, рэпер Потап.

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Иначе, чем негласной поддержкой власти, безнаказанность проводников "русского мира" из-за "какой разницы" действительно не назовешь. Однако я бы не торопился соглашаться с этой конспирологией. Так может быть частично. В частности, подобные нарративы вполне готовы продвигать миллионам Единый марафон, чья контролируемость властью сомнений не вызывает. Однако таких как Бабкин, Потап или Арестович, который уже откровенно, не скрываясь, со всех доступных ему площадок обесценивает украинцев и пропагандирует "русский мир", власть вряд ли контролирует или спонсирует. У них другая фишка: каждый доказывает право иметь и распространять собственное мнение. Отличное от мнения тех, кто называет все русское токсичным и вредным для развития Украины.

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун на днях выложила на своей Facebook-странице пост, где возмущается, что врачи упорно общались с ее сыном на русском. Далее цитата: "І це було не вперше, коли мені доводилося робити зауваження щодо спілкування pociйською з Мартином. Інструктор на картингу пояснював, де "тормоз" pociйською мовою. І тоді мені довелося пояснювати інструктору ази закону про мову. Це не вичерпний перелік історій, на жаль". Почти одновременно похожее сообщение распространила Ярина Черногуз, военная и волонтер, защищающая Украину с оружием в руках еще со времен АТО-ООС: ее одноклассники в Киеве презрительно называют "прямо украинкой". А в первый день КиевБукФеста, который проходил 8-10 сентября, бдительные посетители нашли и сфотографировали на нескольких стендах русскоязычные книги. Организаторы на следующий день устранили проблему – но только на одной площадке. Она осталась, и выходит далеко за традиционно острый языковой вопрос.

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Речь идет о мировоззрении. Вышиванка, фото с "Кобзарем" в руке и цитирование франковых "Каменярив" сплошь и рядом является оружием в руках так называемых "перекрашенных" и "переобутых". То, что в последнее время они перестали прятаться и выходят из подполья, означает их усталость от необходимости постоянно прятаться и лгать самим себе. Считается, что больше устала проукраинская часть общества. Что само по себе печальный факт: до сих пор приходится признавать наличие проукраинского и пророссийского сообществ внутри воюющей с Россией страны.

Впрочем, русофилы есть, без преувеличения, во всем мире. От нашей "какой разницы" они отличаются тем, что в Европе, США, странах Латинской Америки, Азии и Глобального Юга они любят Россию и русское за деньги. Как только им перестанут платить, они к России остынут, разве что за некоторыми исключениями. Наши доморощенные русофилы любят государство-агрессора бесплатно и действительно искренне. Поэтому становятся для России полезными идиотами. Конечно, кроме тех, кто наводит российские ракеты на гражданские объекты. Но кто сказал, что однажды представители какой-либо разницы не озвучат россиянам свои тарифы…