Почему Иран и Россия не признают, что дроны иранские ?
Снабжение дронов России — это нарушение Ираном Резолюции 2231 ООН
Снабжение дронов России — это нарушение Ираном Резолюции 2231 ООН.
Той, за которую в 2015 году голосовали и КНР, и Россия на Совбезе ООН.
Проголосовать же за - предать членов альянса
Теперь, после закрытого брифинга экспертов ООН, предоставивших членам Совбеза неопровержимые доказательства того, что иранские дроны, "воздержание" КНР будет каминг-аутом для Пекина. Проголосовать "за" — предать членов альянса.
Загадочный китайский перекресток.
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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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