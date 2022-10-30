Снабжение дронов России — это нарушение Ираном Резолюции 2231 ООН.

Той, за которую в 2015 году голосовали и КНР, и Россия на Совбезе ООН.

Проголосовать же за - предать членов альянса

Теперь, после закрытого брифинга экспертов ООН, предоставивших членам Совбеза неопровержимые доказательства того, что иранские дроны, "воздержание" КНР будет каминг-аутом для Пекина. Проголосовать "за" — предать членов альянса.

Загадочный китайский перекресток.

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