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OPINION

Почему именно мертвый Цой в Украине живее всех живых

Андрей Кокотюха
8 июня, 2023 четверг
18:07
Мнение

Снова языковой скандал и снова – во Львове, где он по умолчанию считается невозможным

Русскоязычный подросток из Одессы в центре города пел под гитару песни русского рокера Виктора Цоя. Мимо проходила Наталья Пипа, секретарь комитета ВР по науке и образованию, и сделала замечания. Юный фанат послал представительницу власти матом. И заявил: Цой – легенда рока. Так что никто не запретит ему чтить память погибшего в автокатастрофе музыканта. Причем погибшего 33 года назад.

Не прошло и месяца со времени предыдущего подобного конфликта. В начале мая, тоже в центре Лева, гости из Одессы слушали в своей машине песни Григория Лепса. Этот еще жив, активно поддерживает Путина. Не легенда рока, но легендарный хит о "рюмке водки на столе" до сих пор является его визитной карточкой. Как тогда, так и теперь поклонники заявляли о нарушении их прав слушать и петь что угодно и где угодно. И таким образом демонстрировали собственный бунтарский дух.

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Однако в отличие от скандала вокруг живого Лепса, скандал вокруг мертвого Цоя сразу вышел за чисто языковой периметр. Здесь напомню, что госпожа Пипа раньше задавала вопрос, который этот периметр значительно расширяет: "Почему мы не учим Байрона, а учим Пушкина в эпоху романтизма? Почему мы мало посвящаем внимание писателям американским, британским, французским, а так много чему-то русским? В этом есть ключ". Не она первая и не последняя проблему озвучила.

Но если ввести сказанное в контекст поднятого им свежего скандала, проблематика будет выглядеть так: "Почему легенда года в Украине – Виктор Цой, а не Джон Леннон, Джим Моррисон или Курт Кобейн?". Более того: почему Цой – легенда для тех украинцев, которые родились лет через двадцать после его гибели? Ладно, пусть они в силу разных причин слушали преимущественно русский рок древности. Но почему из всего пантеона мертвых, живых и нерожденных российских рокеров они выбрали для поклонения именно Цоя, а не, скажем, Юру Хоя Клинских, лидера "Сектора газа", Петра Мамонова, лидера "Звуков Му", не говоря уже о Борисе Гребенщикове и Андрея Макаревича, "Аквариум" и "Машина времени" соответственно. Они не просто живы, они считаются "хорошими россиянами" и до сих пор ведут активную музыкальную деятельность.

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Почему из всего пантеона мертвых, живых и нерожденных российских рокеров они выбрали для поклонения именно Цоя, а не, скажем, Юру Хоя Клинских, лидера "Сектора газа", Петра Мамонова, лидера "Звуков Му", не говоря уже о Борисе Гребенщикове и Андрее Макаревича, "Аквариум" и "Машина времени" соответственно. Они не просто живы, они считаются "хорошими россиянами" и до сих пор ведут активную музыкальную деятельность

Возможно, фиксация на Цое – лишь яркое свидетельство общего низкого уровня образования. Подобная система координат предполагает знать единственного представителя рок-культуры и не видеть за фигурой этой легенды других, не менее, а то и более легендарных фигур. На этом можно было бы закрыть тему, если бы не одно важное обстоятельство. Современники Цоя еще жили в закрытом обществе, которым был поздний СССР. Однако те, для кого Цой до сих пор жив, имеют доступ к огромному массиву информации, причем бесплатный и круглосуточный. Так что если не хочется искать альтернативу Цою, то правильно хоть ввести его в какой-то общий пантеон классиков. Поставить среди других легенд и вспоминать как одного из.

Несколько лет назад историк Владимир Вятрович назвал Виктора Цоя и Владимира Высоцкого "щупальцами русского мира". Львовянин не возражал, что когда-то сам слушал обоих. Согласен, что они не так отвратительны, как СССР, большевизм, или московская церковь. Но отметил и до сих пор отмечает: они были и являются инструментами, которые Кремль применяет с целью периодически напоминать украинцам о так называемом общем культурном пространстве и метит территорию. Таким образом, публичное исполнение песен Цоя, тем более — во время войны России с Украиной, и особенно — на фоне ежедневных новостей о новых жертвах, причиненных агрессором означает: поступающий так очерчивает вокруг себя удельно российскую, чуждую нам, враждебную территорию.

Соцсети начали очередной этап освободительной борьбы, в которой на ринг вышли виртуальные защитники Цоя и его противники. Причем защитники апеллируют к тому, что Цой при жизни был бунтарем и песней "Хочу перемен" приложился к развалу СССР. В то же время противники умышленно или невольно вооружились аргументом господина Вятровича: вечно живой Цой до сих пор остается агентом российского влияния в Украине.

Защитники апеллируют к тому, что Цой при жизни был бунтарем и песней "Хочу перемен" приложился к развалу СССР. А противники умышленно или невольно вооружились аргументом господина Вятровича: вечно живой Цой до сих пор остается агентом российского влияния в Украине

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Интересно и показательно, что о Высоцком речь уже давно не идет. Его, конечно, упоминают в подобном контексте, однако упоминания оказываются достаточно маргинальными. Да, Высоцкий повлиял на два поколения рожденных в СССР. Причем не самым плохим образом. Но фокус в том, что дети и внуки родившихся и выросших в 1960-1980-е, Высоцкого не слушали, не слушают и слушать не будут. Также не будут смотреть фильмы с его участием. И он даже не идентифицируется ими на фотографиях. Голос поколения их родителей и дедов уже не хрипит из каждого утюга. С Цоем все иначе: он все еще жив, его до сих пор слушают и поют на улицах доморощенные юные менестрели.

Поклонение мертвому Цою в Украине в свете последних событий выглядит иррационально. С Михаилом Булгаковым уже разобрались. То, что он жил в Киеве, уже не аргумент в его защиту. Как и то, что именно он написал не только "Белую гвардию", но и "Собачье сердце" - еще одно запрещенное в СССР произведение, реально причастное к развалу Союза после удачной экранизации. Сотни миллионов советских граждан увидели, как выглядит власть, олицетворенная уродливым Шариковым. Зря, что снял знаменитый фильм уроженец Донбасса, коммунист и убеждённый сталинист Владимир Бортко. Да, Булгаков придумал Шарикова – но это не остановило его стремительную маргинализацию в Украине, включая обливание краской мемориальной доски автору. Зачистка Пушкина идет полным ходом и обнаружила не менее иррациональное количество памятников российскому классику в Украине, а также улиц, переулков и парков его имени.

С Цоем так не выйдет. Нет никакого материального объекта, который можно повредить или уничтожить в знак протеста. Он незримо, но ощутимо присутствует в украинском пространстве хотя бы в виде надписей "Цой жив!" в неожиданных местах

С Цоем так не выйдет. Нет никакого материального объекта, который можно повредить или уничтожить в знак протеста. Он незримо, но ощутимо присутствует в украинском пространстве хотя бы в виде надписей "Цой жив!" в неожиданных местах. Булгаков – сентимент чьей-то юности, волна памяти и привкус почти диссидентского "Мастера и Маргариты". Высоцкий для тех же поколений – это хриплое и отчаянное "Всё не так, ребята!". Но, повторюсь, все это уже в прошлом и не выносится в общее публичное пространство. И для потомков не имеет никакого значения, ни культурного, ни мировоззренческого.

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Как видим, у Цоя почему-то есть. Ностальгией не объяснишь. Потому что для части нынешних подростков он не прошлое, не бурная юность, не музыка какого-то протеста – актуальное настоящее. Причем настолько актуальное, что слушать дома, через наушники — не та тема. Надо обязательно взять гитару, собрать небольшую компанию, выйти в центр какого-то города или стать в подземном переходе, или на вокзале, и исполнить вслух несколько любимых песен. Чтобы такие же бросили в картуз или чехол от гитары несколько гривен.

Вот вывод: на волне чьей-то памяти о Цое можно немного заработать. Течение времени показывает: мертвый русский музыкант корейского происхождения, погибший при неизвестных обстоятельствах в 28 лет, остался единственным вечно живым представителем удельно русской культуры для части украинской молодежи. Но как только за исполнение Цоя начнут даже не штрафовать, а фукать и тюкать, он наконец начнет умирать.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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