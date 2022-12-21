Почему идея ракетных ударов по Москве вредна?
Дальнобойное оружие – это инструмент уничтожения логистики и центров управления врага
Телеграмм-канал Вертикаль, называемый каналом Андрея Ермака, неоднократно призывал предоставить Украине оружие для ударов по критической инфраструктуре Москвы. Многим идея нравится и люди не стесняются писать об этом в ФБ.
Дальнобойное оружие – не игрушка, чтобы почесать им дегенератов-переростков, что мы тоже можем ударить по Москве
Такое поведение ермаковских тупое и вредное. Призывы разрушать инфраструктуру Московии вредят нам и нашим союзникам.
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Нам не нужно разрушать системы обеспечения гражданских. Во-первых, это очень неэффективно. Во-вторых, и самое главное – мы не такие! ВСУ не воюет с гражданскими!
Дальнобойное оружие — инструмент уничтожения логистики и центров управления врага. Это оружие очень дорогостоящее и нужно максимально эффективно применять его по военным целям, а не гражданским.
Пока мы бьем их на фронте, а они сражаются с детьми, весь мир понимает, кто агрессор и кому нужно помогать. Именно потому, что мы не такие, как они, весь мир с нами.
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Дальнобойное оружие – не игрушка, чтобы почесать его дегенератов-переростков, что мы тоже можем ужаснуть по Москве.
Дальнобойное оружие — инструмент уничтожения логистики и центров управления врага. Это оружие очень дорогостоящее и нужно максимально эффективно применять его по военным целям, а не гражданским.
Я не хочу, чтобы русские дети плакали от страха или холода. Лучше пусть плачут по папкам в пакетах.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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