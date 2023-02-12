Подвести итоги крайне сложного для производства и проката 2022-го, потому что украинские фильмы на экраны все же выходили. Обозначить перспективы и спрогнозировать зрительский спрос на будущее. Все присутствующие, — а заинтересованных не вместил Синий зал! – несмотря на разногласия во взглядах на актуальные формы, методы и смыслы признали: кинопроизводство в Украине проснулось и взяло низкий старт после законодательного запрета российского кино. Но дальше последовал призыв не говорить в контексте кино об идеологии. Сосредоточиться только на художественной составляющей.

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Попытка все же объяснить, что кино, а в более широком понимании – культура, составляющей которой оно есть, вне идеологии не существует, натолкнулось на категорический протест части аудитории. Если сначала идеологическую составляющую заклеймил режиссер 75-летний Сергей Маслобойщиков, — здесь вопросов нет. Он принадлежит к художникам, которые в юном и зрелом возрасте почувствовали на себе идеологическое давление коммунистической власти. Но от идеологичности предостерег также продюсер Илья Гладштейн, человек молодой, который – к счастью! - знает об идеологическом давлении на личность и общество только по роману Джорджа Орвелла "1984". В частности, идеологию и все с ней связано он приравнял к орвелловскому Министерству правды.

Понятие "идеология" в нынешней Украине стало чем-то страшным, несовместимым с проявлениями свободы творчества и вообще любых свобод. Есть еще одно слово, понятие и самоопределение одновременно, которого люди, слишком уважающие себя, пытаются всячески избегать - "патриотический". Для многих патриотический означает некачественный, китчевой, низкопробный и опять же идеологизированный.

Таким образом, понятие "идеология" в нынешней Украине сделалось чем-то страшным, несовместимым с проявлениями свободы творчества и вообще любых свобод. Есть еще одно слово, понятие и самоопределение одновременно, которого люди, слишком уважающие себя, пытаются всячески избегать - "патриотический". Для многих патриотический означает некачественный, китчевый, низкопробный и опять-таки идеологизированный.

Поздравляя в сентябре 2017 года всех причастных с Днем украинского кино, тогдашний глава государства Петр Порошенко отметил: в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение кинолентам патриотического толка, а не фильмам ужасов. Но его слова в этом случае — не оценочное суждение, а скорее оговорка по Фрейду. Потому что сам термин "патриотическое кино" вместе с определениями "патриотическая книга", "патриотическая песня", "патриотическая поэзия" и т.д. с остатками советского, даже "совкового" мышления, тяжело ранены советской властью и до сих пор вооружены стереотипами. Иначе бы подобную сегментацию не допустили.

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Если уже на то пошло, фильм ужасов в теории тоже можно сделать патриотическим. Например, придумать сюжет, по которому потомок одного из казацких гетманов или колдунов-характерников спасает Украину и мир от зомби в косоворотках, лаптях и с балалайками. Уже звучит противно, скажите? Но именно так много наших современников-художников представляет патриотическое произведение, воспроизводящее определенную государственную идеологию.

Фильм ужасов в теории тоже можно сделать патриотическим. Например, придумать сюжет, по которому потомок одного из казацких гетманов или колдунов-характерников спасает Украину и мир от зомби в косоворотках, лаптях и с балалайками. Уже звучит противно, скажите? Но именно таким немало наших современников-художников представляет патриотическое произведение, воспроизводящее определенную государственную идеологию

Однако борцы с идеологическими догматами охотно смотрят западное кино, европейское и американское, а также модное в последнее время азиатское. Противники идеологии восторженно обсуждают американскую ленту "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", собравшую ряд престижных наград, включая два "Оскара". По сюжету, рядовая американская гражданка бросает вызов неповоротливой системе американского правосудия и после тяжелого противостояния одерживает победу, ломает систему в свою пользу.

Эта и сотни, если не тысячи снятых в свободных странах лент по сути своей идеологические. Ведь в основе каждого – борьба за свое место под солнцем и демократические ценности. Пусть это не всегда считывается буквально. Но убеждения создателей подобного кино и не только кино всегда заметны. По сути своей идеология – это сродни мировоззрению. Произведение, особенно такое влиятельное из-за доступности широким массам, как кинофильм, всегда имеет в основе историю, сформированную мировоззрением авторов. Кино – дело коллективное. И если авторы не единомышленники – кино, как говорится, не будет.

Сотни, как ни тысячи снятых в свободных странах лент по сути своей идеологически. Ведь в основе каждого – борьба за свое место под солнцем и демократические ценности. Пусть это не всегда считывается буквально. Но убеждения создателей подобного кино и не только кино всегда заметны. По сути своей идеология – это сродни мировоззрению

Старт для активного и интенсивного развития украинского кино дала именно идеология. Ведь, как упоминалось выше, сначала нужно было зачистить поле от российского кино. Мнениям государства-агрессора разработчики законопроекта №1317 о запрете этого контента Вадим Денисенко и Николай Княжицкий и противопоставили взгляды сугубо украинские, демократические. Положительные последствия для украинского кино не заставили себя ждать. Идеологически, мировоззренчески подкованные и мотивированные граждане позволили реализовать себя в этой области, без преувеличения, сотням молодых украинцев. Которые на момент принятия упомянутого закона таких возможностей в своей стране не имели. И без решительного вмешательства носителей идеологии не имели бы успехов на этом поприще до сих пор.

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Недавно известный в экспертной среде исследователь ценностей и участник Нестеровской экспертной группы Евгений Глибовицкий в очередной своей публикации озвучил мнение: Украина получила реальную независимость не в августе 1991-го, а в феврале 2014-го года. Мысль не нова. Ее в той или иной степени разделяет все более критично мыслящие люди. Если коротко, то до конца ноября 2013 года, когда тогдашний глава государства Виктор Янукович отказался подписывать Ассоциацию с ЕС, независимая Украина была деидеологизированным государством. Даже не так: территорией с официально признанными миром – кроме России, как выяснилось, границами, на которой царил мировоззренческий хаос.

До конца ноября 2013 года, когда тогдашний глава государства Виктор Янукович отказался подписывать Ассоциацию с ЕС, независимая Украина была деидеологизированным государством. Даже не так: территорией с официально признанными миром – кроме России, как выяснилось, границами, на которой царил мировоззренческий хаос

Историческая память о трагедии Голодоморов заложена в подавляющем большинстве украинцев на наследственном, генетическом уровне. Одна из традиций, на которую мы не обращаем внимания, – прежде всего накормить семью, позаботиться о стратегических запасах продовольствия, избыток консервации у рядовых домохозяек и то не только сельских. Несколько поколений украинцев подсознательно боятся умереть от голода.

С идеологией тоже самое. Советская власть семьдесят лет ставила ее во главе всех институтов, от политической до семейно-бытовой. Сначала человек любит вождя и родную партию. Вождь и партия – это все равно что государство. А свободы, в том числе – свобода творчества и самовыражения, должны происходить только в разрешенных идеологами координатах. Особенно болезненно такое положение дел было по творческим людям, их самолюбию. Неудивительно, что историческая память и эхо нанесенных идеологами тоталитаризма травм автоматически побуждает художников заклеймить идеологию как таковую и поставить себя вне ее.

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Так на пустое место легко вошла идеология русская. Она мало чем отличается от советской идеологии. Разве что к имперскому величию и презрению к цивилизации добавилась ностальгия по СССР. Пропаганда была, есть и будет неизменной спутницей идеологии. Понятно, почему любой шаг в направлении поиска национальной идеи для нынешней Украины мгновенно именуется пропагандой, шароварничеством, вышиватництвом, политиканством, петлюровщиной, бандеровщиной, порохоботством и тому подобное.

Декларативный отказ от идеологии ярко свидетельствует об инфантилизме тех, кто подобное декларирует. Ведь идеологичность отнюдь не плакатность, пафос и оперирование плакатными лозунгами. Истинная идеология означает наличие четко сложившегося мировоззрения. В свою очередь это свидетельствует о мотивированности гражданина

Девять лет тому назад началась война с Россией за украинскую идентичность. И с тех пор до сих пор нет четкого ответа, что же такое – украинская идентичность, как она выглядит, в каких формах воплощается. Ибо немало разговоров на эту тему перетекает в тезис "культура вне политики". Но именно военные времена и показали ее вредность. Декларативный отказ от идеологии ярко свидетельствует об инфантилизме тех, кто подобное декларирует. Ведь идеологичность отнюдь не плакатность, пафос и оперирование плакатными лозунгами. Истинная идеология означает наличие четко сложившегося мировоззрения. В свою очередь это свидетельствует о мотивированности гражданина. Но осознание того, кто он есть, гражданином какой страны есть и, соответственно, какой набор ценностей имеет.

Россия хоть в форме царской, хоть – советской, хоть нынешней травмировала целые поколения украинцев. Боязнь идеологии как чумы, заразы, эпидемии, поражающей мозг и влияющей на свободу творчества – следствие травмы. Именно России выгоден категорический отказ украинцев от идеологии, читай мировоззрения, ценностей, идентичности. И не стоит забывать: американское и европейское кино в основе своей – о демократических ценностях. Даже если об этом нигде прямо не сказано. А не сказано этого прямо в подавляющем большинстве случаев.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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