"В начале было Слово", – как известно из Евангелия от св. Ивана. И учитывая божественную природу вокабуларной единицы, образованные люди всегда пытались точно пользоваться словом, осознавая, что иногда оно программирует будущее, иногда служит острым и убийственным оружием, а иногда сводит на нет даже лучшие усилия, как случилось со знаменитым заклинанием "Сезаме! ", применение которого перед пещерой для кого-то закончилось обилием, а для кого-то – чем-то катастрофическим.

В украинском публичном пространстве присутствуют многочисленные аналогии между российскими нацистами-оккупантами и гитлеровцами (гестапо, эсэсовцы, блицкриг, концлагеря), хотя по самоочевидным причинам никто не сравнивал российскую армию с вермахтом, крейсера "Москва" с флагманами крыгсд на собственные города с люфтвафе.

Еще на заре путинизма сначала фашистская, а затем и нацистская природа этого режима была отчетливо заметна не только сотням публицистов, но и таким глубоким знатокам предмета, как американский историк Александр Мотыль или британский политолог Тарас Кузьо. Я всегда скромно отмечал, что просто разделяю их позицию, а по аргументам адресую их текстам, один из которых, "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет" Кузя даже перевел в 2018 году. Конечно, эта общая аналогия, тысячекратно умноженная и утвержденная словами и преступными делами московских оккупантов на украинской земле, побуждала к разнообразию параллелей в названии: гестапо, эсэсовцы, блицкриг, концлагеря, тотальная война и т.д. Впрочем, по столь же очевидным причинам никто не сравнивал российскую армию с вермахтом, крейсера "Москва" с флагманами кригсмарине, а падающих на собственные города криворуких дятлов с люфтвафе.

Но бывают и довольно абсурдные случаи словоупотребления, которые трудно выпереть из коммуникации, несмотря на очевидную несуразность. Тем более, что такая несуразность не так уж очевидна, а словцо звучит звонко и лихо.

Кажется, широкая общественность в Украине уже перестала называть по московскому образцу удельных наших глав администраций "губернаторами", "городских голов" мэрами, а гривны "рублями". Однако почти на каждом шагу можно услышать о таинственных "гауляйтерах", насколько вразумительно из контекста – руководителей вражеских администраций среди местных коллаборантов на оккупированных территориях.

Вообще-то гауляйтер – это высший руководитель в структуре нацистской партии НСДАП в определенной территориально-административной единице. Немецкие нацисты придумали себе те "гау", где гауляйтеры были кем-то вроде первого секретаря обкома коммунистической партии за советы. Поскольку и СССР, и Великая Германия были монопартийными диктатурами, то роль первого лица в локальной иерархии здесь была неизмеримо выше, чем какого-либо регионального координатора даже правящей партии в многопартийной системе. Ну, наверное, с определенным преувеличением можно было назвать гауляйтером региональной партии Виктора Януковича во времена его безраздельного господства на Донбассе перед наглым походом во всеукраинскую политику, а затем движения по пути российского корабля.

Территориальные гау гитлеровцы создали также в разделенной на несколько земель Австрии после того, как аннексировали эту страну. Австрия потеряла тогда международную субъектность и вошла в Германию "областями", как и декларативно аннексированные украинские территории. Однако австрийцы действительно добровольно и с энтузиазмом вошли в состав райха, а деятельность НСДАП распространилась на приальпийские земли, и гауляйтеры совершенно естественно начали играть ту же роль, что на берегах Райна или Шпре.

Ближайшая аналогия ко всем пчеловодам, пушилинам и сальдам – квислинги. Итак, оставим "гауляйтеров", будем называть кивообразных предателей Украины коллаборантами, квинслингами или просто московскими предателями. Впрочем, ад с нетерпением ждет их, как бы мы этих иродов ни называли.

В то же время ближайшей аналогией ко всем пушилинам, пасечникам и сальдам могут быть разве что райхскомиссары, которые по приказу из Берлина руководили оккупированными или даже формально аннексированными территориями, где опорой захватчиков была не монопартия НСДАП, а военные администрации. Был только один генерал-губернатор Ганс Франк, повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала, и того же искренне желаем Сергею Кириенко, который по поручению московского кремля выполняет ту же функцию на оккупированных украинских территориях.

А еще более близкая аналогия у всей этой кивообразной нечисти – квислинги. Это слово изобрели и впервые употребили 15 апреля 1940 года наши лучшие союзники в освободительной войне против Московии еще со времен УПА – британцы. На страницах газеты "Таймс" фамилия мерзкого предателя норвежской нации, коллаборанта с гитлеровскими оккупантами Видкуна Квислинга, стала общим определением подобного типа людей. Итак, оставим "гауляйтеров", будем называть предателей Украины коллаборантами, квинслингами или просто московскими предателями. Впрочем, ад с нетерпением ждет их, как бы мы этих иродов ни называли.

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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