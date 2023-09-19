Почему французы отказывают украинцам в праве отличаться от россиян
Французская приятельница с отдаленными русскими корнями пожаловалась мне на свою украинскую знакомую, "которая, представляешь, написала мне, что выбросила в макулатуру 10-томник Пушкина"
Говорю, что когда на оккупированных территориях истребляется все украинское — от учебников истории и уличных табличек до носителей языка и идентичности, — жест понять можно. "Но она знает, что я имею частично русское происхождение, это же бестактно!" – не услышала меня знакомая.
"А жаловаться мне на украинку, такую же, как и я, тактично?" – уточняю. В глазах удивление, потом, после паузы: "Вообще не подумала об этом. Прости, пожалуйста".
Бытовая сценка – о стереотипах, а не о художественной ценности пушкинского наследия. Хотя можно было бы вспомнить поэму "Полтава", где поборник украинской свободы Иван Мазепа подан "вором" и предателем.
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Да что там с Пушкиным – он давно умер. Речь — об отказе современных образованных французов признавать украинское право на отмежевание от всего российского. Почему-то никто не удивлялся тому, что во время Второй мировой пьесы Шиллера не ставили.
Россия воюет за сохранение империи, Украина борется за свою свободу.
Дело не в кремлевском чучеле, а в самой сущности российского государственничества: экспансия ради экспансии. Украина находится на позиции самозащиты, всеми доступными методами.
Об авторе. Алла Лазарева, журналистка
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