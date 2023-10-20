Почему Фицо ненавидит Украину, Путин посягает на глобальные правила через право вето в ООН, а европейские лидеры обеспокоены действиями Орбана. Акценты мировых СМИ 20 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 20 октября.

Почему Фицо ненавидит Украину

Вероятный новый словацкий премьер-министр Роберт Фицо до сих пор обижен на то, как с ним обращались в Киеве в 2009 году, пишет Politico. Во время недавней избирательной кампании в стране наделал много шума, предупредив, что не будет посылать больше оружия, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

"Его резкий переход от решительной проукраинской позиции предыдущего правительства частично основывается на исторической симпатии Словакии к России, но есть также очень личная причина, почему Фицо не любит Украину", - отмечают в издании.

Проблемой стала зима 2009 года, когда Фицо был премьер-министром Словакии, 7 января продолжительный спор между Россией и Украиной относительно природного газа достиг апогея, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились. Это стало кризисом для Словакии среди зимы. Заводы в стране должны были остановиться, и это стоило словацкой экономике около 100 миллионов евро в день.

Фицо позвонил Путину, тогдашнему премьеру России, и украинскому премьеру Юлии Тимошенко с просьбой возобновить поставки газа.

Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве, чтобы встретиться с украинским правительством. Украинцы заставили их подождать, потом еще подождать, – напоминает Politico события 14-летней давности. на котором, к их удивлению, присутствовали представители прессы. Под объективами камер Тимошенко 20 минут ругала Фицо за то, что он встал на сторону Москвы в газовом споре".

По словам высокопоставленного словацкого чиновника, это была катастрофа и унижение Фицо. Однако после он полетел в Москву, где его приняли на продуманной помпезной церемонии.

"После этого [Фицо] начал занимать откровенно антиукраинскую позицию, – цитирует медиа старшего научного сотрудника Словацкой ассоциации внешней политики Александра Дулебу. – Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезных разговоров. Это личное".

Как отмечает Politico, у Тимошенко, которая все еще активна в украинской политике, нет никаких конкретных деталей об этой встрече, об этом изданию сообщила ее пресс-секретарь.

Но, подчеркивает СМИ, это была не единственная ошибка Киева во время газового кризиса. После этого инцидента уже 16 января тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович также прилетел в Киев, чтобы встретиться со своим коллегой Виктором Ющенко, который сообщил ему, что Нафтогаз сможет восстановить некоторые потоки газа в Словакию. Но представители Нафтогаза заявили обоим президентам, что этого сделать не удастся.

"Украинцам удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии", – говорит чиновник.

И несмотря на то, что Тимошенко и Путин договорились о прекращении кризиса и 20 января потоки возобновились, горький привкус произошедшего в Киеве остался у словаков, возникло недоверие к украинцам среди определенных политических кругов. И сейчас это возвращается Киеву.

Словакия была одним из сильнейших поклонников Украины, напоминает Politico. Она послала систему противовоздушной обороны советских времен С-300 и была первой страной, которая вместе с Польшей направила реактивные истребители – целый флот МиГ-29. Словацкие оружейные заводы также продают Украине оружие и боеприпасы.

Но во время избирательной кампании Фицо призвал к кардинальному изменению политики, заявив, что ЕС должен помочь в переговорах о мирном соглашении вместо того, чтобы отправлять оружие. Он также обвинил Украину в войне.

"Война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и Луганске", - цитирует Фицо Politico.

На выборах 30 сентября популистская партия Фицо "Смер" заняла первое место с 23,4% голосов. Теперь он намерен прийти к власти во главе коалиции из трех партий. После выборов временное правительство прекратило поставки оружия в Украину.

"Фицо издавна симпатизировал Москве и Советскому Союзу, поэтому изменение политики основывается не только на его горьких воспоминаниях о лечении в Киеве в 2009 году - но это действительно повлияло на него", - заключает медиа.

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Путин посягает на глобальные правила через право вето в ООН

Путин, используя право вето в ООН, посягает на глобальные правила, подчеркивает The Washington Post. На недавнем форуме по вопросам государственной политики президент Владимир Путин восхвалял свой "новый мир" и отвергал глобальный порядок, основанный на правилах, как "какую-то чушь".

"Какие правила?" - огрызнулся Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи на черноморском побережье России. Он отверг международный порядок, основанный на правилах, как "откровенно хамский способ" Вашингтона указывать России, как вести себя. По словам Путина, эпоха глобальных правил "давно закончилась и никогда не вернется". Ранее он называл эту систему "сфальсифицированной" и "рассчитанной на дураков".

"Отказ Москвы от международного порядка, основанного на правилах, очевиден в ее войне в Украине, где она нарушает границы, убивает гражданских лиц и наносит удары по объектам инфраструктуры, и есть доказательства того, что ее силы применяют пытки и похищают детей. Он также проявляется в международной дипломатии, особенно в Организации Объединенных Наций, где Россия использует свое право вето в Совете Безопасности, чтобы игнорировать призывы к выводу своих войск из Украины», – отмечает WP.

Фактически война России против Украины, где постоянный член Совета Безопасности грубо нарушает устав ООН и может в одностороннем порядке заблокировать какие-либо существенные действия, направленные на прекращение боевых действий, подорвала легитимность Совета Безопасности и вызвала новые требования по его реформированию.

Но Кремль ценит свое право вето в Совете Безопасности вместе со своим ядерным арсеналом в качестве символов глобального статуса. Другие постоянные члены Совета Безопасности, в том числе Соединенные Штаты, также сопротивляются значительной реформе, хотя на словах поддерживают эту идею.

Автор книги "Россия и новый мировой порядок" Бобо Ло считает, что тактика России в Совете Безопасности отражает представление Москвы о себе как о великом государстве, способном разрушить международные нормы и перевернуть мировой порядок в свою пользу.

Визит Путина на этой неделе в Китай на саммит, пишет издание, подчеркивает решимость двух автократических лидеров сомкнуть оружие против Соединенных Штатов и остального Запада.

"Победа России в Украине стала бы серьезным поражением для международного порядка – доказательством того, что территории могут быть захвачены силой, а меньшие страны подчинены прихотям великих держав", – добавляет WP.

Некоторые аналитики считают, что эра беспорядка, конфликтов и фрагментации уже началась. Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров часто восхваляют новый многополярный мир и туманно говорят о демократизации Совета Безопасности. Но их цель, говорят аналитики, состоит в том, чтобы сформировать Организацию Объединенных Наций и другие органы в соответствии с собственными интересами Москвы.

"Но для России демократизация не означает, что Новая Зеландия становится столь же важной, как Россия или Америка", – отмечает Ло. – Демократизация международных отношений означает, что Запад, особенно Соединенные Штаты, не будут отдавать приказы».

Совет Безопасности ООН десятилетиями не мог предотвратить конфликты, в основном из-за права вето пяти постоянных членов. Но Россия может посеять еще больше хаоса, если захочет, считает высокопоставленный представитель российских дипломатических кругов.

Между тем, изменить Устав ООН практически невозможно, поскольку для этого требуется единодушие пяти постоянных членов Совета Безопасности, а также большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности стал наиболее дискредитированным многосторонним институтом в мире, – отмечает Ло. – И я не вижу, чтобы ситуация улучшалась. Реформа ООН – это почти оксюморон".

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Европейские лидеры озабочены встречей Путина и Орбана

Президент Чехии призвал западные столицы не поддаваться тактике российского лидера, направленной на расшатывание европейского единства, сообщает The Guardian. Такое заявление он сделал через два дня после последних действий Орбана.

Издание напоминает, что Виктор Орбан, что является нетипичным шагом для лидера страны, которая является членом ЕС и НАТО, встретился с Путиным в Пекине во вторник для того, что офис венгерского лидера назвал обсуждением энергетического сотрудничества и мира.

Венгрию уже давно критикуют за отступление от демократии внутри страны и дружественную к России и Китаю политику за рубежом. Министр иностранных дел Петер Сийярто регулярно посещает Москву. И, что разочаровало ее союзников, Венгрия вместе с Турцией до сих пор не ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

Встреча Орбана и Путина на этой неделе заставила чиновников в западных столицах волноваться:

"Как было неоднократно показано, Путин не встречается с европейскими лидерами с целью достижения мира в Украине, – цитирует The Guardian Павела. – Он проводит эти встречи только для того, чтобы разрушить единство европейских стран и всего демократического мира. Мы не должны поддаваться на его тактику".

В среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила также, что изображения венгерского премьера, пожимающего руку Путину, "очень, очень неприятны" и не поддаются логике. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман также подверг резкой критике эту встречу.

"В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", - критикует он.

Посол Германии в Венгрии Юлия Гросс поддержала это мнение: "Итак, Путин должен прекратить свою агрессивную войну против Украины, прекратить бомбардировки мирного населения, обстрелы школ и больниц, похищение детей? Это подразумевалось и обсуждалось, конечно?"

Между тем представитель венгерского правительства Золтан Ковач ответил на критику, отмечая, что, мол, Венгрия в отношении России и войны в Украине с самого начала выступала за открытый и прозрачный диалог, чтобы помочь найти мирное решение.