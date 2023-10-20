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OPINION

Почему филиалом московской церкви в Украине должна заниматься не ДЭСС, а СБУ

Сергей Таран
20 октября, 2023 пятница
08:07
Мнение

Так называемая УПЦ-МП управляется центром с очевидно выраженной террористической природой и практикой

В США Аль-Каидой занимается не условный профильный отдел Госдепа, а спецслужбы и армия. Как и в Израиле ХАМАСом занимается ЦАХАЛ. А не какой-нибудь регулятор в сфере религии. Хотя в ХАМАСе, наверное, тоже есть какой-то "духовный центр за границей". Но и Аль-Каида, и ХАМАС являются прежде всего террористами, независимо от того, кому они молятся, и их деятельность, следовательно, это вопрос безопасности.

Но по мнению украинских законодателей, РПЦ – это церковь. И будет заниматься ею не СБУ, а ДЭСС (Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести).

Хотя московские попы благословляют войну в Украине и даже договорились до того, что ядерное оружие России создавалось "невыразимым божьим промыслом".

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Принятый в первом чтении закон "о запрете РПЦ" имеет ложную логику и загоняет процесс ее ликвидации в долгую многолетнюю бюрократическую процедуру с отдельным делом по каждому отдельному приходу (а их несколько тысяч).

Понимаю, что проблему осознают и многие депутаты, голосовавшие за этот закон. Потому что их голоса – это хоть какое-то начало, по крайней мере, демонстрирующее, что политическая воля к ликвидации РПЦ все-таки есть.

Но до второго чтения закон нуждается в принципиальной доработке. Потому что до "запрета РПЦ" там еще очень далеко.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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