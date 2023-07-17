Есть еще одна тема, которая будет оказывать определяющее влияние на нас — разблокирование присоединения Швеции. Само собой, из-за усиления северного фланга НАТО. Но еще больше из-за игры президента Турции Эрдогана. Очевидно, что речь идет не просто о разблокировании поставок американцами F-16 для Турции. В будущем наличие этих самолетов у нас и у Турции со способностью их модернизации сделают контроль НАТО над Черным морем гораздо более эффективным.

Но Эрдоган не случайно начал говорить о возобновлении переговоров с Евросоюзом о вступлении - как о своеобразной компенсации за согласие на членство Швеции в НАТО.

ЕС не может представить себе присоединение Турции — крупной мусульманской страны. Как минимум сегодня. Эрдоган это хорошо знает и хочет получить особое, в буквальном смысле "привилегированное" отношение со стороны ЕС и стать уникальной страной, которая является "своей" и для Запада и для не-Запада.

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Так же, как он сейчас пытается стать уникальным посредником между Западом и путинским режимом.

Мы должны не просто привыкнуть к Турции, которая и прагматично, и стратегически не будет однозначно выбирать между РФ и Западом или, например, Китаем и Западом. Мы должны научиться использовать это, когда это для нас выгодно, и влиять, когда это усиливает РФ. И даже больше — давление Турции на ЕС вызовет новую волну дискуссий, чем есть и чем не есть Европа. И эту дискуссию мы обязательно должны использовать для ускорения нашего вступления в ЕС. Быть одновременно авангардом и фронтиром Европы сложно и небезопасно, но Европа в этом заинтересована. Этот шанс нельзя упустить.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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