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OPINION

Почему экс-руководитель Укроборонпрома не поехал послом в Чехию

Николаенко Татьяна
19 августа, 2023 суббота
08:08
Мнение

Гусеву теперь светит Азербайджан. С точки зрения планов человека, который в последние годы работал с рынками оружия — это тупо крах

Сергей Сидоренко написал статью о нашей беде с назначением послов. И, конечно, вспомнил кейс Гусева. Как вы знаете, это один из моих любимых политических персонажей. Потому что я написала вагон и коляску статей о Нацагентстве Каськива, но так и не поняла, почему ни в одном уголовном деле не фигурировал Гусев. Который в дальнейшем сделал удачную карьеру. По крайней мере, с точки зрения должностей, а не достижений.

Так вот, еще до того, как Гусев ушел из Укроборонпрома, где-то через месяц пошли слухи, что он поедет послом в Чехию. Готовили агреман. Но чехи сказали: спасибо, но можно другого. Следовательно, Гусеву теперь светит Азербайджан. С точки зрения планов человека, который в последние годы работал с рынками оружия — это тупо крах.

Потому что Чехия – это супер важный для нас вооруженный хаб. Поэтому читайте заявления президента Чехии как Отче наш. Он точно в курсе вопроса по существу.

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Чехия по разным программам поддержки уже поставила или готовит к поставкам в течение 2023 года около 170 танков типа Т-72, а также поставила ориентировочно до 100 единиц БМП-1 различных вариаций, начиная с апреля 2022 года. И это просто один абзац из новостей.

Мы возим оружие через эту страну и имеем огромные контракты на производство.

А Гусеву светит воюющая страна, где уже ничего не найдешь на складах. Хотя, кажется, некоторые умельцы продали нам никем не проверенные склады оттуда.

Но главное не Азербайджан и его всеядность. А то, как наши "родные"за последние годы задолбали чехов своей борьбой за контракты, что у них уже такая реакция пошла, что в послах отказывают.

А представляете, если чехи когда-нибудь расскажут о наших играх в будущем? И почему ради одного государственного "специмпортера" месяцами не подписывался контракт? Испанский стыд гарантирую.

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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Чехия
оружие для Украины
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